Madagascar: Talatamaty - Un motard meurt écrasé par un camion

Talatamaty a été le théâtre d'un drame jeudi soir vers 20 heures, lorsqu'un jeune homme de 27 ans, conducteur de taxi-moto, a perdu la vie dans un accident mortel. Le choc, d'une violence inouïe, s'est produit lorsque son deux-roues a été percuté par un camion, stationné près d'un trottoir.

Le terrible impact a réduit le scooter en un amas de ferraille inextricable, le laissant littéralement piégé sous le châssis du camion. Le jeune homme a été écrasé par le poids du véhicule, sa tête brisée et son cerveau dispersé sur le bitume. Selon les témoignages des riverains, le motard attendait quelqu'un sur les lieux lorsque le tragique accident s'est produit. Des témoins ont également affirmé que le camion roulait à une vitesse excessive et n'avait pas remarqué le deux-roues garé sur son côté droit, entraînant la collision fatale. Le chauffeur du poids lourd impliqué dans l'accident a été arrêté et placé en garde à vue pour enquête.

La gendarmerie nationale a été saisie de l'affaire et des éléments se sont rapidement rendus sur les lieux pour établir les circonstances exactes de l'accident. Quelques heures après cette tragédie, la dépouille du jeune homme a été transportée à la morgue de la HJRA. Cet accident rappelle une fois de plus l'importance de la prudence sur les routes et soulève des questions sur la sécurité des conducteurs de deux-roues dans nos villes.