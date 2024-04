Madagascar: RUN - « Mobil Drag Racing XXL » - Un duel Tojo-Jaytaxx en perspective

Le Championnat de Madagascar des RUNS 2024 promet une dose d'adrénaline avec le premier défi « Mobil Drag Racing XXL ».

Les passionnés de sensations fortes et de vitesse sont sur le point d'être comblés alors que la première manche du Championnat de Madagascar des RUNS 2024, baptisée « Mobil Drag Racing XXL », organisée par le club Runmada, est sur le point de débuter le 28 avril. L'événement se déroulera sur le circuit de la Base aérienne 213 à Arivonimamo, avec un Open Auto sur 400m qui promet d'offrir des moments palpitants.

« Le club Runmada, en tant qu'organisateur, s'engage à continuer d'améliorer la qualité de la course par rapport à l'année précédente. Selon le règlement, ceux qui effectuent des modifications en déplaçant le moteur seront contraints de monter dans une catégorie supérieure. De plus, nous ne nous inquiétons plus du chrono, car en cas de panne du premier, un autre sera prévu afin de ne pas interrompre la course. En ce qui concerne la sécurité, l'organisateur sera de plus en plus strict, suite à l'incident de l'année précédente, et a décidé de ne pas autoriser la présence de spectateurs à moins de 200 mètres du départ du côté droit », explique Ndriana Ramaroson, secrétaire général du club RunMada.

%

BMW E30 rénové

Tahiana Rasolojaona, alias « Jaytaxx », avec sa BMW E30 équipée d'un nouveau moteur, sera l'un des participants de cette course prestigieuse. Il exprime son enthousiasme tout en reconnaissant les défis à relever : « À quelques jours de la compétition, je suis prêt physiquement et mentalement, mais la voiture est encore en phase de préparation. Cinq manches seront un peu difficiles et je vais essayer de gérer la course à chaque manche et on verra la suite. Mais l'objectif principal c'est d'améliorer mon temps, donner tout le meilleur possible et la performance passera après. En trois mots, ça va être une découverte, tendu entre pilote et une surprise mais ça va être une très belle manche ».

Cette manche sera marquée par la présence d'une voiture électrique. Bien qu'elle ne soit pas primée par la fédération, le club organisateur s'engage à reconnaître leurs performances et à les décorer en conséquence. La compétition sera limitée à 60 participants et débutera à 9h avec les éliminatoires, suivies de la phase finale dans l'après-midi. Les inscriptions pour cette première manche sont ouvertes, avec une date limite fixée au jeudi 25 avril. La réunion d'information s'est déroulée à Indoor Kart à l'Akoor Digue, jeudi soir, réunissant les passionnés de courses automobiles autour des détails de cet événement palpitant.