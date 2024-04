Congo-Brazzaville: Fondation Privat-Frédéric-Ndeké - Plus de 1200 demandes de formation enregistrées

Le président de la fondation éponyme, Privat Frédéric Ndeké, a annoncé le 19 avril à Brazzaville, au cours d'un échange avec les jeunes de Talangaï, que son ONG a déjà enregistré environ 1200 demandes de formation et douze projets dans le cadre de la campagne « A l'écoute des jeunes », dans la ville capitale.

Lancée le 25 février dernier à Sibiti, dans le département de la Lékoumou, la campagne « A l'écoute des jeunes » s'est poursuivie le 19 avril à Brazzaville, notamment dans le 6e arrondissement, Talangaï. « Démarrée le 6 mars dernier à Madibou, nous sommes à notre 5e arrondissement sur les neuf que compte Brazzaville. A ce jour, 1200 jeunes ont choisi de se faire former dans divers métiers et douze projets nous ont été présentés. Aujourd'hui, cette mission se poursuit et peut-être dans les autres arrondissements », a déclaré Privat Frédéric Ndeké.

Face à un échantillon de jeunes issus des douze quartiers que compte Talangaï, les échanges ont tourné autour de la formation qualifiante, du financement des projets des jeunes et de l'insécurité dans le 6e arrondissement. En effet, comme à Madibou, Makélékélé, Bacongo et Moungali où la fondation est passée, les jeunes ont manifesté leur volonté d'apprendre les petits métiers, surtout la coupe-couture, la conduite auto, la coiffure, l'informatique et bien d'autres. Pour matérialiser ces échanges, le président de la fondation a laissé un registre d'inscription des candidats à la formation au secrétaire général de l'arrondissement 6, Tiburce Ingombo.

« Les participants doivent véhiculer le message selon lequel la fondation a ouvert un registre au sein de la mairie. Ce registre permettra de recueillir les doléances des jeunes de nos quartiers. Toutes ces doléances seront enregistrées pendant un mois afin de nous permettre de nous imprégner des préoccupations de notre jeunesse et d'agir en conséquence », a annoncé Privat Frédéric Ndeké.

Tirant les leçons des expériences passées, il a précisé que des enquêtes de moralité seront menées auprès des détenteurs des projets à but lucratif à financer d'autant plus que la fondation a perdu environ 4,5 millions FCFA entre 2008 et 2009 en finançant des projets non rentables à Talangaï. Sans se substituer à l'Etat, la fondation veut apporter sa pierre à l'édifice en cette année dédiée à la jeunesse.

« Le président de la République a décrété 2024 année de la jeunesse. Il nous revient de jouer notre partition en posant des actions plus importantes que celles que nous avions faites en 17 ans d'existence. Pour cette année, il y a une forte mobilisation de la Fondation Privat-Frédéric-Ndeké afin d'accompagner le chef de l'Etat dans cette idée géniale », a-t-il rappelé.

Une initiative positivement saluée par les jeunes filles comme garçons dont dix-sept se sont exprimés au cours de cette rencontre qui s'est déroulée en présence des chefs des douze quartiers.