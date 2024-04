Congo-Brazzaville: Agro-industrie - Denis Sassou N'Guesso satisfait des performances du centre de Kounzoulou

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui a placé l'agriculture comme moteur de diversification de l'économie nationale, a effectué une descente au centre agro-industriel de Kounzoulou, le 18 avril, pour s'y imprégner du travail réalisé.

Situé dans la sous-préfecture de Ngabé, dans le département du Pool, le centre agro-industriel de Kounzoulou, une initiative de la "Fondation Papa-Simon-Kimbangu", s'étend sur une superficie de 1800 hectares dans le district de Ngabé. Ce centre qui a été lancé en 1983 puis fermé un peu plus tard a été relancé en 2022, soit dix-sept ans après, à la suite d'un accord signé entre la Fondation Simon-Kimbangu et le gouvernement congolais. L'église kimbanguiste y a entrepris une vaste production de riz, d'arachide, de manioc et de soja pour un total de 8132 tonnes déjà en cours de commercialisation.

Pour s'imprégner du travail réalisé sur le terrain, le président de la République a visité ce centre agro-industriel, où il a planté le soja et quelques boutures du manioc pour marquer son soutien à ce projet qui contribue à la lutte contre la dépendance alimentaire au Congo. En effet, la visite effectuée par le chef de l'État au centre agro-industriel de Kounzoulou intègre sa volonté de soutenir toute initiative tant publique que privée qui concourt à réduire la dépendance alimentaire du Congo, comme il le disait lui-même pendant le plan quinquennal : « Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre ».

Satisfait du travail accompli, le chef de l'Etat a déclaré : « Nous avons longuement parlé de ce projet, il était normal que je vienne voir ce qui se fait. Je dois dire que je suis très heureux de constater les résultats du travail des kimbanguistes, pas seulement du Congo, mais les kimbanguistes du monde entier qui soutiennent ce projet. Je suis venu d'abord pour constater et puis féliciter les producteurs et les dirigeants. Nous avons vu ici les grandes productions de riz, de manioc, de soja, d'arachides. Je voudrai donc féliciter des producteurs et leurs dirigeants.»

Denis Sassou N'Guesso a encouragé également d'autres communautés à s'investir dans les activités agro-pastorales en République du Congo. « C'est un bel exemple qu'une communauté donne à l'ensemble du pays. Là c'est une communauté religieuse, ça peut aussi être n'importe quelle communauté, des gens qui avaient beaucoup de volonté de se mettre ensemble pour produire et les résultats sont là. Merci d'avoir ainsi répondu à l'appel du président », a indiqué le chef de l'État.