Congo-Brazzaville: Education à la citoyenneté - Des jeunes sensibilisés aux valeurs républicaines

L'association Jeunesse, développement et progrès a organisé, le 19 avril à Brazzaville, avec l'appui du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, une journée scientifique pour sensibiliser les jeunes à la citoyenneté et aux valeurs républicaines.

La campagne de sensibilisation s'est tenue sur le thème « La société civile et émergence des phénomènes sociaux nouveaux et crise de valeurs : causes et conséquences ». Près de deux cents jeunes venus de divers horizons ont participé à la sensibilisation organisée à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation.

A cet effet, deux exposés ont été animés par des experts congolais, dont l'un a porté sur les symboles de la République du Congo. L'expert a fait savoir aux jeunes que le Congo a été proclamé république le 28 novembre 1958, soit deux ans avant qu'il n'accède à l'indépendance. Il compte cinq symboles, à savoir le drapeau, l'hymne national, la devise, le sceau et les armoiries, lesquels figurent au titre I de la Constitution en vigueur.

Ces symboles, a-t-il poursuivi, sont le reflet des valeurs contenues dans le préambule de la Constitution qui sont la paix, la justice, l'égalité, l'unité, la cohésion sociale. Le drapeau congolais, a précisé l'orateur, est tricolore en vert qui symbolise l'espérance, le jaune qui traduit l'unité et le rouge qui exprime le courage, la bravoure.

%

Développant le second exposé sur « Jeunesse et civisme », l'expert en communication, membre de la Jeune chambre internationale (JCI-Congo), a exhorté les jeunes à la perte des valeurs qui gangrène la société congolaise. Il les a invités à changer leurs mentalités afin de bâtir un Congo nouveau et modèle.

Ainsi, pour mettre un terme à ces dérives, la JCI-Congo a fait quelques propositions à l'endroit des pouvoirs publics. Elle suggère, entre autres, de former les formateurs au civisme et à la citoyenneté, d'enrichir les programmes professionnels de participation en vue de réaliser la politique gouvernementale de renforcement des pratiques civiques et citoyennes.

La JCI-Congo plaide aussi pour la mise en place du plan citoyen de la jeunesse, la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des projets citoyens ainsi que l'attribution aux jeunes des compétences sur le civisme.

Dans son mot d'usage, le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Céphas Germain Ewangui, a appelé les jeunes à la mobilisation générale.

« Mobilisons-nous pour corriger les faiblesses de toute forme en faveur d'un Congo debout, avec une population unie, engagée à relever tous les défis liés à son épanouissement et à son développement intégral. Les organisations de la société civile, couche intermédiaire entre l'Etat et la population, devraient être dans cette bataille le fer de lance par excellence », a conclu Céphas Germain Ewangui.