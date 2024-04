Ile Maurice: Aurore Perraud nouvelle présidente du PMSD

La nouvelle a été confirmée par le leader des Bleus, hier. Aurore Perraud est la nouvelle présidente du Parti mauricien social-démocrate (PMSD). Cela, en remplacement de Véronique Leu-Govind, qui a soumis sa démission dimanche dernier.

Elle l'a expliquée en déplorant notamment que les valeurs de transparence, de démocratie interne et de respect des processus décisionnels aient été bafouées par le parti. «Il est inacceptable que des négociations avec d'autres partis politiques, tels que le MSM, se déroulent en secret, sans que les membres de l'exécutif n'en soient informés. Le manque de transparence et d'inclusivité dans ces processus a compromis la crédibilité et l'intégrité de notre parti.»

Par ailleurs, alors que la mobilisation bat son plein pour la bataille des foules du 1er-Mai prochain à Port-Louis et à Vacoas, la tenue des prochaines élections fait aussi largement débat. Ainsi, plusieurs dates sont évoquées dans l'opposition. On parle du 13 juillet ou encore du 26 août. «Le scénario le plus plausible serait que Pravind Jugnauth annonce la date au meeting du 1er-Mai. Puis, il présentera le budget en juin et fixera peu après les élections», nous déclare un député de l'opposition. Or, dans le camp gouvernemental, on soutient que le scrutin se tiendra bel et bien en fin d'année. «Il y a plusieurs projets qui n'ont pas encore abouti. Parmi les logements sociaux. Donc, ce n'est pas pour maintenant», explique une source orange. Qui plus est, selon des sources de la commission électorale, il n'en est rien à cet effet pour l'heure.

%

Pour revenir au meeting du 1er-Mai, des rumeurs soutiennent qu'il y aura la présence d'un parlementaire de l'opposition à celui du MSM à Vacoas. Si un nom revient avec insistance, l'on soutient au PMSD que ce parti ne sera ni à Port-Louis, ni à Vacoas. Du côté du MSM, l'on indique n'avoir rien entendu à ce sujet. «Je ne vois pas Bodha, ni un MMM, ni un PTr. On ne nous a rien communiqué à ce sujet. Je vois mal un PMSD venir s'afficher. Pou kouma enn intru si narnyé pa encor officialisé...», fait comprendre une source du MSM.

Nouvelle recrue au PMSD

Vinay Sobrun, ancien candidat du MMM au no 6 (Grand-Baie - Poudre-d'Or), a rejoint le PMSD, après avoir rencontré son leader, il y a quelque temps, a annoncé, hier, le secrétaire général du parti, Mamade Khodabaccus. Interrogé par l'express, Vinay Sobrun pense qu'il faut arrêter de se focaliser sur les palabres des partis politiques et regarder les défis et enjeux de Maurice, par exemple, face au changement climatique et à l'inflation galopante sur le plan mondial et local. «J'ai commencé comme conseiller de village depuis que je suis au collège et je suis resté à l'écoute de mes mandants», précise cet ancien journaliste devenu chairman du conseil des districts du Nord (à l'époque Pamplemousses et Rivière-du-Rempart étaient combinés).