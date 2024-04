Ile Maurice: Les PML de Narang et Ramanah suspendues

La rumeur courait dans le giron depuis le début de la semaine. Et hier après-midi, la Gambling Regulatory Authority (GRA) est venue confirmer ce que de nombreux observateurs de la chose hippique craignaient, soit la suspension des Personal Management Licenses (PML) des entraîneurs Shirish Narang et Vishal Ramanah.

Pas de surprise donc du côté de la Newton Tower où l'instance régulatrice a entériné, hier, la décision de suspendre les PML des deux entraîneurs précités, et ce, avec effet immédiat. Dans le communiqué émis à cet effet, la GRA explique qu'elle a pris sa décision «on the basis of official information in its possession». Une missive assez vague donc, mais d'aucuns s'accordent à dire que cette suspension serait étroitement liée avec la charge provisoire émise à l'encontre des deux entraîneurs vendredi dernier pour «cheating and conspiracy to commit cheating».

Le tout découlerait d'une affaire vieille de plus de trois ans où Shirish Narang, alors entraîneur du coursier El Patron, appartenant à Vishal Ramanah, avait été sanctionné d'une amende de Rs 150 000 après que des traces de Mentholatum, un produit prohibé, avait été décelées dans les narines du cheval. Le dossier, référé par le Mauritius Turf Club (MTC) à la Police des jeux, n'aurait connu qu'un développement récent de la part du bureau du Directeur des poursuites publiques, selon nos recoupements.

Ainsi, selon la GRA Act, toute personne étant sujette à une affaire en cour est susceptible de voir sa PML être suspendue. Si le communiqué de la GRA laisse beaucoup de marge à la spéculation, la relation de cause à effet entre les récents développements dans «l'Affaire Mentholatum» est plus que probable, la charge provisoire de «cheating and conspiracy to commit cheating» s'apparentant à des «offences involving fraud and dishonesty», et proscrits sous la GRA Act.

Les deux entraîneurs en question ont reçu une correspondance officielle de la GRA, hier, pour les informer de la suspension de leurs licences respectives. Contacté, Shirish Narang confirme que son équipe légale se penche sur une réponse à la GRA dans les délais prescrits par cette dernière pour justifier le rétablissement de sa PML. En attendant, Shirish Narang et Vishal Ramanah ne peuvent plus agir comme entraîneur ou propriétaire, a confirmé, pour sa part, la Horse Racing Division (HRD), hier, dans le sillage du communiqué de la GRA.