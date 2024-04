Ile Maurice: Le PMSD face à ses défis de marketing électoral

En occupant le poste de leader de l'opposition avec la double bénédiction de Navin Ramgoolam et Paul Bérenger, Xavier-Luc Duval a gagné ses galons comme un homme politique incontournable sur l'échiquier politique à Maurice.

Il avait auparavant gagné l'estime de plus de deux tiers de la population non acquis au MSM en refusant de cautionner la création d'une Prosecution Commission pour supplanter le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP). En démissionnant du gouvernement des Jugnauth plutôt que de s'associer à une telle décision, Xavier-Luc Duval et quelques fidèles devaient ainsi en 2016 prouver que le nouveau PMSD n'était pas constitué de jouisseurs intéressés à se nourrir et s'amuser à partir des ressources du gouvernement dans la belle tradition de jalsa-amize-bwar.

C'est fort de ce goodwill que le nouveau PMSD finit par se faire accepter même par Paul Bérenger et se retrouva dans une formule de partage du pouvoir avec les travaillistes et les militants. Mais la belle histoire de consensus politique a pris fin soudainement le dimanche 14 avril et depuis on voit se dessiner la trame d'une nouvelle histoire où le demi-dieu se prépare à voler au secours du méchant.

D'après un scénario inspiré des traditions mauriciennes, le PMSD part à la rencontre du MSM. Il n'y a plus que le timing de cette nouvelle édition d'une histoire d'amour soudaine à régler. Pour exploiter au maximum ces retrouvailles, pourquoi ne pas tout orchestrer pour le rassemblement du MSM le 1er-Mai ? On vit déjà le suspense d'un tel spectacle se produisant sur l'estrade de Vacoas.

Si le côté spectacle serait facilement gérable, le marketing politique du PMSD post-14 avril 2024 présente de gros défis. Pas pour le MSM mais pour le PMSD lui-même. Contrairement à ce qu'avancent de brillants 'observateurs politiques' du pays et de la diaspora, les anciens MMM incrustés comme des huîtres sur les coraux du lagon du MSM, pour justifier l'adage 'beggars can't be choosers', ne poseraient aucun problème si Xavier-Luc Duval se voit offrir le poste de Premier ministre adjoint. Le MSM ne lui allouera certainement pas les Finances.

Bien que la dot que ramènerait la nouvelle épouse soit problématique, le MSM utiliserait à fond la carte Duval pour diaboliser davantage Navin Ramgoolam et Paul Bérenger. L'un plus que l'autre ? Tout dépendra de l'électorat visé. De toute façon, après avoir décrit le leader du MMM comme sénile au Parlement, le MSM n'hésiterait pas à le présenter comme un ennemi de nou-bann. Sénile un jour; Godzilla, le lendemain.

Quelle serait la dot en termes de votes que rapporterait le PMSD? Ivan Collendavelloo, Alan Ganoo, Steven Obeegadoo et un ecclésiastique pourraient toujours se vanter d'avoir fait bouger quelques douzaines ou même centaines de militants vers la famille Jugnauth en 2014 et 2019. Compte tenu de notre système électoral basé sur le principe de first-past-the-post, des centaines de vote, parfois des douzaines, font toute la différence entre la victoire et la défaite.

Quelle que soit la force numérique de l'électorat qui était pro-PMSD jusqu'au matin du dimanche 14 avril 2024, reste à savoir maintenant combien suivront Xavier-Luc Duval et son fils dans l'adhésion au camp des Jugnauth. Quels arguments le père et le fils vont-ils utiliser pour ramener ce qui reste du troupeau au bercail du Sun Trust ? Vont-ils dire que tout compte fait, ils réalisent maintenant que Pravind Jugnauth serait un bienfaiteur hors-pair, un envoyé de Dieu même, pour la communauté ? Et que Paul Bérenger reste un homme très dangereux pour leur cause ?

Quoi qu'il en soit, le tandem Duval devra trouver des arguments fort 'idéologiques' pour justifier leur nouvel alignement. Sinon, ils ne pourraient empêcher l'industrie des folles rumeurs de prendre de l'ampleur. Le plus cocasse des racontars, c'est qu'il y a eu un gros transfert. Pour un homme de la trempe de Xavier-Luc Duval qui a fortement impressionné les Mauriciens ces dernières années pour sa façon de se comporter comme leader de l'opposition avec pas moins de 135 Private Notice Questions, il trouvera sans doute des arguments solides et crédibles pour justifier sa nouvelle adhésion.

Adrien Duval a lui aussi amplement démontré son patriotisme et son engagement en faveur des bonnes causes. Un autre jeune né comme Adrien Duval dans l'opulence aurait choisi de profiter amplement des plaisirs de la vie à l'étranger au lieu de choisir une voie disciplinée et restreinte à Maurice. Le tikok Duval a consenti à de lourds sacrifices en tenant toujours à défendre l'honneur et l'image de son papa et de sa famille.

On s'attend que le père et le fils viennent enrichir le débat politique dans le pays dès les premiers jours du mois de mai 2024.