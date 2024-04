Sénégal: Première visite officielle du président sénégalais en Gambie - Diomaye et Barrow s'engagent à consolider les acquis

Le président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a effectué sa première visite officielle en République de Gambie le samedi 20 avril 2024, accompagné de membres de son Gouvernement.

Le nouveau président sénégalais élu en mars dernier s'est entretenu avec son homologue Adama Barrow sur l'état des relations bilatérales historiques entre la Gambie et le Sénégal et, à cet égard, ont réaffirmé leur engagement à maintenir le Conseil présidentiel établi en vue de continuer à porter à un niveau stratégique la coopération qui existe entre les deux pays.

Selon le communiqué conjoint issu de la visite, il est indiqué que les deux Chefs d'Etat ont exprimé leur grande satisfaction sur l'état des relations bilatérales entre la Gambie et le Sénégal et souligné la nature consubstantielle des liens qui unissent les deux pays du fait qu'ils sont inextricablement liés par l'histoire, la géographie, la culture, les aspirations communes en matière de développement.

Le document rapporte que les « deux dirigeants ont réaffirmé la ferme volonté de leurs gouvernements de continuer à travailler ensemble pour faire progresser les excellentes relations bilatérales qui existent heureusement entre les deux Républiques soeurs et, à cet égard, ils sont convenus d'intensifier les consultations entre les autorités des deux gouvernements afin de mettre en oeuvre les accords signés en matière de sécurité, de défense, de gestion des forêts et de la faune sauvage, de commerce, de transport aérien, d'éducation et de système judiciaire ».

Par ailleurs, le document souligne que les deux Chefs d'État ont également discuté sur divers sujets et sur l'évolution de la situation au niveau régional, continental et mondial et sont convenus de poursuivre les consultations et la coopération sur les questions d'intérêt commun.

« Les deux dirigeants ont reconnu les contributions des deux pays à la paix, à la sécurité et au développement par le biais de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeoa), l'Organisation de l'Union Africaine(Oua), des Nations unies (Onu), de l'Organisation de la coopération Islamique (Oci), etc », confie le texte signé par les deux ministres en charge des affaires étrangères des deux pays.

Selon le communiqué, le président Adama Barrow a renouvelé son invitation au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour le 15ème sommet de l'Organisation de la coopération islamique (Oci) qui se tiendra les 4 et 5 mai 2024 à Banjul.

Le Président gambien a remercié le gouvernement et le peuple sénégalais pour le soutien apporté afin d'assurer le succès de l'organisation du sommet. Pour sa part, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a exprimé son appréciation et son acceptation de participer au sommet à Banjul.

Les deux chefs d'Etat sont convenus, enfin, de se consulter régulièrement sur les questions d'intérêt mutuel et de tenir la prochaine session du Conseil présidentiel Sénégalo-Gambien à Dakar, en République du Sénégal, à des dates qui seront fixées ultérieurement.