Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 Avril 2024

Niger : Affaires militaires- Les Etats-Unis décident de retirer leurs soldats du pays

Les Etats-Unis ont finalement accepté vendredi de retirer leur millier de soldats du Niger, à la demande du régime de Niamey issu du coup d'Etat de juillet 2023, sur fond de montée en puissance de la Russie dans la région. Le numéro deux de la diplomatie américaine, Kurt Campbell, a accepté la demande des autorités nigériennes lors d'une rencontre à Washington avec le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine, ont affirmé plusieurs responsables américains à l'Afp sous couvert de l'anonymat. L'accord prévoit l'envoi d'une délégation américaine au Niger dans les prochains jours pour s'accorder sur les détails du retrait de ces troupes engagées dans la lutte antijihadiste. Le département d'Etat américain n'a pas immédiatement réagi de manière officielle. Le calendrier du retrait n'a pas été précisé. (Source : Afp)

Sénégal : Visite d’amitié et de travail - Le président Bassirou Diomaye Faye à Banjul

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a quitté, le samedi 20 avril 2024, Dakar, à destination de Banjul, la capitale de la Gambie. Après son premier déplacement officiel à l’étranger effectué à Nouakchott, en République Islmique de Mauritanie, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a ainsi entamé sa deuxième sortie officielle. Il s’agit d’une visite d’amitié et de travail en terre gambienne avec son homologue le président Adama Barrow. « Ce déplacement du Chef de l’État en Gambie revêt une importance particulière dans la mesure où elle s’inscrit dans la consolidation des liens d’amitié fraternelle et de coopération entre Dakar et Banjul », indique la Présidence de la République sénégalaise. Le retour du chef de l’État à Dakar est prévu, cet après-midi. (Source : adakar.com)

Togo : Nouvelle Constitution est adoptée – Le régime devient parlementaire

Fin du feuilleton politique autour de la réforme constitutionnelle qui tient le Togo en haleine depuis fin mars : les députés ont définitivement adopté vendredi à l’unanimité une nouvelle Constitution, contestée par l’opposition, à dix jours des législatives. Adoptée vendredi soir avec 87 voix sur 87 à l’Assemblée, la nouvelle Constitution fait basculer le pays d’un régime présidentiel à un régime parlementaire et acte la disparition de l’élection du président de la République au suffrage direct. Elle crée aussi la fonction de « Président du Conseil des ministres » qui concentre tous les pouvoirs. La magistrature suprême est, selon les termes de la nouvelle Constitution, vidée de sa substance puisque le nouveau président est privé de toute prérogative. Ce sont les députés qui éliront le chef de l’Etat « sans débat » et « pour un mandat de quatre ans renouvelables une fois ». Pour entrer en vigueur, la nouvelle Constitution doit passer la formalité d’être promulguée par Faure Gnassingbé. (Source : Afp)

Rca : Tragédie sur la rivière M’poko - Le naufrage d’une baleinière fait près de 15 morts (bilan provisoire)

Le vendredi 19 avril 2024, une terrible tragédie s'est déroulée sur la rivière M'poko, au niveau du Port Pétrolier à Bangui. Une baleinière transportant des passagers se rendant à un enterrement à Mokelo, une localité située au-delà de l'Oubangui dans l'Ombella-Mpoko, a fait naufrage. Selon les premières informations rapportées par Radio Ndeke Luka, le bilan provisoire fait état d'une quinzaine de morts. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore claires, mais il semble que l'embarcation se soit défaite, entraînant le naufrage et la perte de nombreuses vies. (Source : abangui.com)

Bénin : Perspectives économiques- Le Fmi projette une croissance de 6 % en 2024.

Une croissance économique de 6 % en 2024 au Bénin. C’est ce que projette le Fonds monétaire international (Fmi) dans sa récente note des perspectives économiques régionales, Afrique subsaharienne. Cette croissance devrait être maintenue en 2025. Dans la sous-région, le Bénin est l’un des pays avec une meilleure projection de croissance après la Côte d’Ivoire (6,5%) ; le Sénégal (8,3 %) et le Niger (10,4%). Selon le Fmi, « après quatre années mouvementées, les perspectives pour l’Afrique subsaharienne s’améliorent progressivement ». La croissance passera de 3,4 % en 2023 à 3,8 % en 2024, près des deux tiers des pays prévoyant une croissance plus élevée. (Source : 24heures au Bénin)

Burkina Faso : Reconquête du territoire national - Les leaders religieux et coutumiers expriment leur reconnaissance au Chef de l’Etat

Le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu en audience, le samedi après-midi, des autorités religieuses et coutumières de la région du Centre Sud. Selon le représentant des religieux, Pasteur Luc PIOUYIRI, président de la section provinciale de la Fédération des églises et missions évangéliques (Feme), cette audience a été une occasion pour les leaders religieux de traduire leur reconnaissance au Chef de l’Etat pour les résultats obtenus dans la reconquête du territoire national. A ce sujet, le représentant des leaders religieux a relevé la réinstallation de certains villages, le renforcement des capacités opérationnelles des forces combattantes. « Vraiment, tout cela nous a donné la joie », a déclaré Pasteur PIOUYIRI. (Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Discriminations, harcèlement - L'université de Bondoukou se dote d'un Observatoire de la vie universitaire

Le président de l'université de Bondoukou, Professeur Ouattara Djakalia, a procédé le 17 avril 2024, à l'installation officielle d'un Observatoire de la Vie universitaire, dénommé Ovu, conformément au décret de création de ce temple du savoir. En présence de ses proches collaborateurs et des membres de cet Observatoire, Ouattara Djakalia a exprimé sa satisfaction pour la mise en place de "cet outil important et précieux pour le bon fonctionnement de l'université", certes, mais aussi et surtout un outil « très attendu par le ministre de tutelle, le ministre Adama Diawara ». L'Observatoire de la Vie universitaire vise à préserver les libertés individuelles, à combattre les violences à caractère sexuel, les abus, les harcèlements et autres comportements contraires aux libertés au sein de l'Université, a souligné le vice-président en charge de la Pédagogie et de la Vie universitaire, Professeur Sib Sié Justin. En somme, l’Ovu est chargé de contribuer à l’épanouissement psychologique et professionnel des apprenants et autres membres de l’Université, de prévenir les risques liés au travail. Il se donne également pour tâche de recevoir et traiter les plaintes relatives à tout harcèlement et à toute discrimination au sein de la communauté universitaire. (Source : Fratmat.info)