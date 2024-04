Ile Maurice: Mutés pour avoir préféré l'alcool à la drogue purgée par les détenus

Dans la salle pour détenus (Prison Ward) de l'hôpital de Rose-Belle, une découverte assez surprenante a été faite. Généralement, les prisonniers soupçonnés d'avoir ingurgité de la drogue sont soumis à un scanner avant d'être envoyés à l'hôpital Jawaharlal Nehru pour purger.

De puissants laxatifs leur sont administrés et lorsqu'ils sont 'prêts', ils doivent rester sous la surveillance d'un gardien de prison, qui doit s'assurer que le détenu se soulage dans un pot de chambre et non dans les toilettes. Les matières fécales ainsi recueillies sont vérifiées par un infirmier ou un attendant pour découvrir la présence éventuelle de drogue.

Or, les autorités carcérales et la police ont remarqué que depuis janvier, aucune présence de drogue n'a été trouvée et cela bien que les scanners aient indiqué la présence de corps étrangers ressemblant à des boulettes de drogue dans l'estomac des détenus. Après une discrète investigation, les autorités ont découvert que les gardiens de prison qui y sont postés ne s'assuraient pas que les détenus utilisent le pot de chambre et ne vérifiaient pas s'ils se débarrassaient du contenu de leur estomac dans les toilettes. En fait, ces gardiens passeraient le plus clair de leur temps à consommer de l'alcool en compagnie de certains attendants et parfois en pleine journée. Comme sanction, ceux-là viennent d'être mutés et ont été remplacés par d'autres venant de plusieurs prisons pour que, espèrent les autorités carcérales, ils ne se livrent pas à ce jeu entre amis.

Notre interlocuteur reconnaît que surveiller des détenus lorsqu'ils ont été à la selle et en vérifier le contenu est un job peu ragoûtant mais que «ce n'est pas une raison pour s'enivrer par désespoir». On soupçonne soit que les gardiens craignent de fâcher de gros trafiquants qui sont derrière ces passeurs de drogue et dont la plupart sont des étrangers, soit qu'ils reçoivent des pots-de-vin.

Un SUV en cadeau

La prison de Melrose est décidément le lieu de tous les excès. C'est là-bas que l'on avait choisi d'envoyer Bruneau Laurette pour qu'il ne bénéficie d'aucune faveur. Et c'est dans cette même geôle que Franklin a été détenu pour qu'il bénéficie, lui, d'un traitement royal, allègue une source. Un haut gradé qui vient de prendre sa retraite, quelques jours avant le départ du fameux prisonnier pour La Réunion, est soupçonné d'être celui qui s'assurait que l'on soit aux petits soins avec Franklin. Ce haut gradé aurait reçu en retour un Sport Utility Vehicle flambant neuf de la marque Honda comme cadeau. Une lettre de dénonciation a été adressée à ce sujet au Triangle du Réduit.

Un doux parfum de saindoux

On apprend que dans cette même prison de Melrose, une «farata» party a été organisée, le 14 avril, et que les galettes ont été préparées dans la cour de la prison. Une vingtaine ont été distribuées, y compris à un caïd engagé dans le trafic de drogue, qui en avait passé la commande. Les gardiens de prison n'y ont vu que du feu. Les questions que l'on se pose sont : d'où provenaient la farine et les ustensiles ? N'y avait-il pas de gardien dans la cour de la prison ? Et les caméras de surveillance alors ?