Ile Maurice: Madun Dulloo - «J'ai toujours prôné le respect et le dialogue avec tout le monde»

interview

Il aura 75 ans en septembre et il a eu un parcours politique assez houleux depuis les années 70. Il a décidé de faire son come-back car il a été très sollicité, dit-il, de part et d'autre... et il explique son choix.

Pourquoi ce retour et pourquoi ce choix de parti?

J'avais pris un congé politique à la suite de ma démission du MMM. Après des consultations avec différentes personnalités du pays et mes partisans à travers le pays, j'ai décidé de faire mon come-back politique. Je dois aussi dire que j'ai été très sollicité par différents opérateurs économiques surtout des petites et moyennes entreprises de même que des travailleurs, petits planteurs, pêcheurs et éleveurs.

J'avais le choix entre adhérer à un parti politique existant ou relancer mon parti le MMSM. Comme vous le savez, en 2014, le MMSM a participé aux élections générales au sein de l'alliance PTr/MMM. Avant les élections de 2019 à la suite d'un accord avec le MMM, j'ai gelé le MMSM et intégré le MMM. J'ai déjà fait état en public des raisons de ma démission de ce parti en septembre 2021.

Quand j'ai décidé de faire mon come-back, on avait décidé de relancer le MMSM mais après des consultations avec les dirigeants de l'USM, on a décidé de fusionner le MMSM avec l'USM. Étant donné que nous avons le même idéal, la même vision, le même programme pour servir le pays et la population, nous sommes tombés d'accord pour constituer une nouvelle équipe avec un programme gouvernemental. À la suite de cette fusion, nous sommes en train de réorganiser le parti, de restructurer ses instances et son profil.

Serez-vous candidat et si oui, dans quelle circonscription?

Je suis en consultation tous les jours avec les dirigeants de l'actuel USM avec à la tête notre camarade Jack Bismohun que vous connaissez déjà. Nous sommes en train de constituer une nouvelle équipe à la direction de l'USM et c'est le parti qui assignera la responsabilité à chaque membre pour travailler dans les différentes circonscriptions. Bien sûr, c'est le parti qui désignera qui sera candidat et dans quelle circonscription. Tout se fera en consultation et avec le consentement des candidats potentiels. Quant à moi, comme vous le savez, j'ai été député de la circonscription no 6 à plusieurs reprises. Il est normal que j'ai une préférence pour cette circonscription.

Êtes-vous pour un regroupement des forces de l'opposition ? Pourquoi est-ce si difficile de mettre tout le monde d'accord, par exemple Bhadain, avec votre groupe, ou Bruneau Laurette avec Valayden ?

C'est une décision que l'USM doit prendre dans les jours à venir. Pour l'instant, on n'a pas examiné ou discuté d'une alliance avec un autre parti politique, encore moins avec un bloc politique quelconque. Bien sûr que la question d'alliance avec d'autres partis politiques sera sur notre agenda très prochainement. Tout se fera à la lumière des contacts et consultations avec les dirigeants de ces autres partis.

Comme vous le savez, j'ai toujours prôné le respect et le dialogue avec tout le monde. Notre décision sera dans l'intérêt de la population et du pays qui seront toujours notre priorité. C'est pourquoi ces jours-ci nous descendons sur le terrain dans les quatre coins du pays pour être à l'écoute de la population et des differents groupes pour formuler des solutions afin de répondre à leurs besoins.