Afrique Centrale: Diaspora - ADRNS effectue une mission au Cameroun

Dimitri M'Foumou-Titi, président de l'Association développement des relations Nord-Sud (ADRNS), conduit une délégation structurée autour de projets du développement agricole au Cameroun.

Après la mission conjointe effectuée en début d'année au Ghana, celle-ci a lieu du 20 au 28 avril. Elle est axée sur plusieurs aspects clés du renforcement des capacités locales et de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Cette initiative, à en croire le président de l'ADRNS, mettra un accent particulier sur l'éducation financière et les innovations en agriculture.

Au programme, des rencontres à Yaoundé avec des acteurs clés tels que ceux de la Caisse de développement du paysan dirigée par Rosalie Obono Ndongo, à l'initiative de la transition en cours de cette caisse vers une institution de microfinance. Cette transition est une étape importante et dénote de la volonté conjointe des établissements financiers d'élargir l'accès aux ressources financières en faveur des agriculteurs dans le cadre du développement durable.

La mission se poursuivra sur le terrain à la rencontre de spécialistes de renom comme Loïc Kamwa, surnommé "l'ambassadeur du maïs au Cameroun", et Tchapet Nana, figures marquantes dans le domaine agricole et agro-industriel dans ce pays. De l'avis des représentants de l'ADRNS, de manière interactive, ces échanges sont destinés au partage des connaissances et permettront d'encourager l'adoption de meilleures pratiques agricoles parmi les agriculteurs locaux.

Une rencontre avec les étudiants et professeurs est également prévue à l'université de Douala. Dimitri M'foumou-Titi interviendra pour parler de l'expertise en marketing digital et management de la performance. « Notre mission est une approche holistique ne se limitant pas seulement à l'agriculture mais englobe en même temps des compétences en gestion et en commercialisation indispensables à la réussite entrepreneuriale moderne », a-t-il confié, avant son départ au Cameroun. Ce sera l'occasion de dédicacer son ouvrage "Slow success" ou "L'art de réussir à pas de tortue ! " .

Par cette mission, l'ADRNS compte construire des ponts entre le Cameroun et le Congo pour les projets agricoles dans une vision sous régionale au sein du bassin du Congo et collaborative cherchant à établir des synergies "Sud-Sud" entre les pays voisins afin d'optimiser les résultats des initiatives agricoles.