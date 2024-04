Maroc: Essaouira - La magie de la musique de chambre livrée par de jeunes talents au 20e Printemps Musical des Alizés

Essaouira — Les épris de la musique de chambre ont été conviés, samedi à Essaouira, à un voyage musical envoûtant offert en toute élégance par des jeunes talents marocains, le temps d'une matinée musicale organisée dans le cadre de la 20ème édition du Festival du Printemps Musical des Alizés.

Ce rendez-vous intimiste, marqué par la présence du Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, du président du Conseil communal d'Essaouira, Tarik Ottmani, et d'autres personnalités de diverses sphères, a réuni un public avide de découvertes sonores et d'émotions musicales raffinées, attiré par la riche programmation de cette édition anniversaire qui se poursuit jusqu'au 21 avril courant.

Ainsi, la magie de la musique de chambre, interprétée avec virtuosité et passion par de jeunes prodiges, avec la participation d'un groupe de jeunes du programme socioculturel "Mazaya", a transporté les spectateurs dans un univers sonore où se mêlent harmonieusement mélodie, technique et sensibilité artistique.

Les compositions variées, allant des classiques intemporels de Mozart, Schumann et Jean-Sébastien Bach, aux créations contemporaines, ont offert un éventail de sonorités riches et diversifiées, captivant ainsi l'attention et les sens de l'auditoire charmé par le talent prometteur de ces jeunes musiciens.

Du violoncelle vibrant de profondeur à la délicatesse du piano, en passant par les nuances subtiles de la clarinette et les accents puissants de la contrebasse, chaque interprétation résonnait avec une intensité émotionnelle saisissante.

Ces performances magistrales étaient ponctuées par des ovations chaleureuses, témoignant de l'appréciation profonde de l'auditoire pour le talent et la passion des musiciens, dont l'harmonie était palpable à travers l'espace emblématique "Dar Souiri".

Dans une déclaration à la MAP à l'issue de ce concert, la directrice artistique du festival, Dina Bensaïd, a indiqué que cette édition marque le vingtième anniversaire de ce rendez-vous incontournable, symbolisant ainsi une étape significative dans son parcours.

"Cette année, nous célébrons non seulement notre retour au contact avec notre public, mais aussi une rétrospective sur nos deux décennies d'existence, marquées par l'engagement et la passion pour la musique", a souligné, Mme Bensaïd, également directrice générale de la Fondation Tenor pour la Culture, co-productrice de l'événement.

Saluant la virtuosité de ces jeunes talents, Mme Bensaïd a expliqué que le programme "Mazaya", porté par la Fondation Tenor pour la Culture, a pour objectif l'insertion socioprofessionnelle des jeunes grâce à la musique, en permettant à des enfants déscolarisés de bénéficier d'une double formation, alliant un apprentissage de base et un cursus musical approfondi.

De son côté, la violoniste Belkis Madyer, qui a enchanté le public d'un concerto raffiné, a exprimé sa gratitude envers le public souiri pour son accueil chaleureux et son soutien aux jeunes talents.

"Je suis très fier de participer à un événement aussi prestigieux et inclusif", s'est-elle félicitée, louant l'importance de la musique comme "langage universel capable de transcender les frontières culturelles et de toucher les coeurs".

Initiée par l'Association Essaouira-Mogador, en co-production avec la Fondation Ténor pour la Culture, cette 20ème édition, première depuis la pandémie de Covid-19, offre aux mélomanes de la musique de chambre et de l'art lyrique une expérience musicale inédite avec des artistes de renommée internationale.