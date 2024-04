Guinée: Clôture des journées nationales de concertation pour la promotion féminine, de l'enfance et les personnes vulnérables

Les journées nationales de concertation organisées par le ministère de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables, sous le thème « Au-delà des préjugés, le social au service du développement », ont pris fin ce samedi avec succès. Plus de 800 participants, représentant divers secteurs, ont assisté, y compris des partenaires techniques et financiers, des membres du gouvernement, des structures de la société civile et d'autres organisations affiliées.

La cérémonie de clôture, présidée par la Vice-présidente du Conseil National de la Transition (CNT) et en présence de membres du gouvernement, a été l'occasion pour la ministre Charlotte Daffé de remercier chaleureusement tous les participants. Elle a souligné que ces journées de concertation reflètent la volonté du Chef de l'État, le Général de Corps d'Armée Mamadi Doumbouya, d'améliorer les services sociaux de base, une priorité de sa gouvernance. La ministre s'est engagée à concrétiser sur le terrain les engagements pris lors de ces journées nationales.

La présidente du CNT, Hadja Maïmouna Yombouno, a salué la qualité des débats qui ont animé ces trois jours de discussions, soulignant leur contribution au service du social. Elle a encouragé le ministère et ses services à continuer d'oeuvrer aux côtés de la ministre Daffé pour concrétiser les objectifs fixés. Hadja Maimouna Yombouno, au nom du Président du CNT, s'est engagée à examiner attentivement toute proposition de loi découlant de ces journées de concertation, en vue de son éventuelle adoption par l'institution.

Ces trois jours ont été marqués par des débats approfondis sur divers sujets, tels que les violences faites aux femmes, les difficultés d'accès des femmes aux financements, les problèmes de l'enfance, l'albinisme, la situation des personnes âgées et des handicapés physiques, ainsi que le mariage précoce, entre autres.

Les journées de concertation ont permis de générer des idées pour améliorer les prestations du Ministère, notamment en instaurant un dialogue franc et fécond avec les partenaires, en partageant les avancées réalisées et en mettant en lumière les défis à relever. Les recommandations incluent la multiplication des résolutions, la vulgarisation des textes de loi, la mise en pratique effective des lois sur les violences basées sur le genre, la création de fonds pour l'inclusion socioéconomique, la promotion du leadership des femmes, entre autres.

Enfin, ces journées ont également été l'occasion de présenter et d'amender le contenu du Plan d'Action Opérationnel 2024, de soumettre les besoins techniques et financiers aux partenaires, et de sensibiliser le département aux priorités des organisations de la société civile.