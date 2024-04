Togo: Le 1010 pour faciliter la vie aux électeurs

Les modifications apportées aux centres de recensement et de vote (CRV) et aux bureaux de vote (BV) pour un désengorgement des sites de vote ne devront pas entrainer des confusions auprès des électeurs. C'est la décision prise par la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) qui a décidé de mettre en place un numéro vert, le 1010. Ce numéro rendu public par la CENI au travers d'une note, devra « permettre aux électeurs de retrouver leur bureau de vote le jour des élections législatives et régionales, le 29 avril prochain ».

« Le vote se déroule dans les Centres de Recensement et de Vote (CRV) ayant servi lors du recensement électoral du 29 avril 2023 au 14 juin 2023. Toutefois, les CRV dont les salles de classe sont insuffisantes pour accueillir les BV créés devront être désengorgés vers les CRV de proximité que vous avez proposés à la CENI. », informe la CENI dans la note adressée aux présidents des CELI.

Par le numéro 1010, l'on compte donc pallier les difficultés, et aider chaque électeur à recevoir des renseignements précis sur le CRV et le BV où il doit voter. « Chaque électeur peut envoyer par SMS (sans frais) le numéro de sa carte d'électeur au numéro "1010" pour avoir les informations sur le CRV et le BV où il doit voter », pouvait-on aussi lire dans la note de la CENI.

De ce que l'on peut comprendre, par ces retouches faites, l'instance organisatrice des législatives et des Régionales, entend limiter le nombre d'électeur par bureau de vote à 350, et permettre à ceux-ci de pouvoir voter entre 7 heures à 17 heures, pour accélérer le processus de vote et réduire les files d'attente. Ce qui a nécessité la mise en place de bureaux de vote complémentaires.