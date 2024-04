Togo: Apévon a prêché, et pour les candidats FDR, et pour d'autres candidats de l'opposition à Agbonou

Etape 2 hier de la Tournée nationale du président national des FDR, Me Paul Dodji Apévon, et sa suite, pour y apporter leur soutien et mobiliser autour des listes FDR en lices dans les différentes circonscriptions électorales du pays.

Partout sur son parcours, pouvait-on constater une mobilisation intéressante et une liesse populaire de Togolais qui ont soif d'un changement dans leur vie quotidienne. Les dernières informations de cette tournée, sont celles des étapes de Sotouboua, Blitta et Atakpamé. Le message de recréation d'espoir dont le parti est porteur est bien passé. Et le parti espère constater cette adhésion des populations la sortie des urnes le 29 Avril prochain...

A Agbonou dans l'Ogou (Atakpamé) la jeunesse a promis de rester engagée pour porter haut les couleurs des FDR. À travers l'ensemble des candidats pour les Législatives, elle a remercié les premiers responsables du parti pour la confiance et promis de tout mettre en oeuvre pour propager les messages d'espoir du parti.

Le Président national des FDR, Me APEVON a, dans son message de circonstance, encouragé la population à voter pour les candidats du parti afin de changer les lois qui n'arrangent pas la population. Il a invité les militants et sympathisants à suivre de près le dépouillement des votes au moment venu afin que la vérité des urnes soit dite.

Les FDR sont candidats pour les Législatives mais pas pour les Régionales. "Votez pour les candidats de l'opposition jugés comme meilleurs", pour les Régionales, a-t-il conclu.

Une hauteur d'esprit et un fair-play politique à saluer.