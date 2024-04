Madagascar: Mahajanga - Onze mille ménages bénéficient du filet de sécurité

La région Boeny profitera du programme de protection sociale du gouvernement, Vatsin'ankohonana, dans le cadre des aides aux familles vulnérables.

Onze mille cinq cents ménages bénéficieront dans la région Boeny, dont neuf mille cinq cents foyers dans le district de Mahajanga I. Le district de Marovoay est la deuxième zone d'intervention du projet, avec deux mille familles. C'est le point d'orgue de l'entrevue entre le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, et la responsable du Fonds d'intervention pour le développement (Fid) à Mahajanga, Nanou Rakotoarinoro. L'entretien s'est tenu mercredi, au bloc administratif à Ampisikina. Le Fid, de nouveau opérationnel, se chargera de la redistribution des fonds aux ménages. La Banque mondiale finance le programme pendant trois ans.

« Le gouvernement redistribue le Fonds des ménages à travers le Fid. Il s'agit de la mise en oeuvre du projet Dossier sécurité et résilience qui est financé par la Banque mondiale pour une durée de trois ans. Et les districts de Marovoay et Mahajanga I figurent parmi les bénéficiaires », explique la responsable. Le Vatsin'ankohonana fournit un soutien aux revenus des familles les plus vulnérables pour stimuler la consommation, la sécurité alimentaire, la nutrition et le capital humain.

Trois conditions

« Nous sommes heureux que la région Boeny soit l'une des régions qui en profitent, car les gens traversent beaucoup de difficultés en ce moment. Nous remercions le gouvernement pour son choix. Votre responsabilité n'est pas seulement de distribuer de l'argent, mais aussi d'effectuer un suivi et d'éduquer ces ménages sur son utilisation. Nous sommes prêts à coopérer », déclare le gouverneur.

« Trois conditions doivent être remplies pour pouvoir jouir de cette aide. Les ménages élus sont dans le besoin financier. Ils sont résidents de plus de six mois dans le fokontany élu et ont des enfants de 0 à 12 ans », précise Onitina Andrianaivo, directeur du Transfert monétaire pour le développement humain (TMDH) auprès du Fid. Les neuf mille cinq cents ménages choisis dans le district de Mahajanga I sont issus de neuf fokontany, à savoir Ambalavola, Fiofio, Tanambao Sotema, Tsararano ambony et ambany, Anosikely, Aranta, Mahavoky-nord et sud et Morafeno.

La direction régionale de la population Boeny sera également impliquée dans l'organisation. Une action de sensibilisation ponctuelle et une campagne mensuelle seront effectuées auprès de ces ménages. Elles seront axées sur l'éducation des enfants et l'amélioration de leurs moyens de subsistance.