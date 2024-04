Madagascar: Run - Championnat de Madagascar - Les grosses pointures au départ

La première manche du championnat de Madagascar des runs aura lieu le 28 avril à Arivonimamo. Les cadors seront tous ou presque au rendez-vous.

Le premier défi. Comme chaque année, le Mobil Drag Racing ouvre la saison. La manche inaugurale du championnat de Madagascar des runs saison 2024 se déroulera le 28 avril, à la base 213 à Arivonimamo. Les grosses pointures seront tous, ou presque, au rendez-vous.

Le recordman et champion en titre, Herizo Boarilaza alias Bobo, s'est déjà inscrit jeudi soir, lors de la réunion d'informations des pilotes, à l'Indoor Kart à l'Akoor Digue à Andohatapenaka. «Je conduirai la même voiture, la Mitsubishi Evo V. Il n'y aura pas beaucoup de changements, juste une révision systématique», confie-t-il. Il en est à sa sixième participation au sommet national. «La voiture n'est pas encore prête. Nous avons eu un problème durant l'essai à Arivonimamo et les mécaniciens sont, en ce moment, en train de régler ces soucis», enchaîne le pilote du Tasamm. «Mon objectif est de disputer toutes les manches, sans abandon. Espérons que la voiture assurera bien toutes les courses», ajoute-t-il.

Le champion de Madagascar en 2022 et vainqueur du précédent Premier Défi, Tahiana Rasolojaona alias Jaytaxx, sera lui aussi de la partie. Le pilote se dit prêt et la voiture est encore en cours de préparation. «J'ai eu un souci au bloc de la BM3, lors de la troisième manche l'an passé. J'en ai commandé un autre... et comme prévu, nous allons installer l'ancien moteur dans la E36 que mon petit frère va conduire cette saison. Et je vais piloter la E30 avec un autre moteur», explique-t-il.

Voiture électrique

«Le championnat sera très disputé. Nous allons gérer les cinq manches étape par étape. Mon objectif est d'améliorer mes performances. Cette manche sera une découverte, très tendue et pleine de surprises», souligne-t-il.

Le vainqueur de la quatrième manche, le Final Round en début décembre, Laza Randriamifidimanana, roulera avec une Suggar Buggy. «C'est la même voiture, avec la même configuration et setup. J'entamerai ma préparation la semaine prochaine», livre Laza Rallye.

«La visite technique sera plus stricte et les voitures avec moteur déplacé seront surclassées», mentionne Ndriana Ramaroson, secrétaire général du Run Mada, club organisateur. Cette manche pourrait être marquée par la participation d'une voiture électrique. «En cas de victoire, le pilote de cette voiture ne sera pas primé, car nous sommes encore en train de définir sa catégorie», précise le responsable.

En cas de défaillance du chronométreur cellulaire, un autre assurera la prise des temps jusqu'à la finale. Le coup d'envoi du premier passage sera lancé à 9 heures et les six passages s'étaleront jusqu'à 13 heures. Le public devrait y arriver plus tôt car la moitié du parking, après les 200m de la piste, ne pourra plus être occupée par les spectateurs.