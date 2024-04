Madagascar: Natation - 12e vive l'avenir - Des finales se disputent en nocturne

Ambiance nocturne. Le club de Saint Michel natation organisera, aujourd'hui et demain, à l'Académie nationale des sports à Ampefiloha, la 12e édition de « Vive l'avenir ». Après le succès des courses nocturnes de la précédente édition, le club organisateur a décidé de poursuivre dans ce sens, comme le font les instances internationales.

Les éliminatoires débuteront ce samedi après-midi. Les moins de 9 ans ouvriront le bal et leurs aînés prendront le relais dans l'après-midi. Les finales toutes catégories se dérouleront dans la soirée, de 19 heures à 20 h30. L'organisation diffusera en direct les finales sur écran géant et, peut-être aussi, sur les réseaux sociaux. Le club Saint Michel a lancé cette ambiance nocturne des finales l'an passé.

« Les six mieux classés de chaque catégorie et épreuve disputent les finales », souligne Andraisandratra Fidiarisoa Rivohasina, coach de Saint Michel. « Outre les épreuves individuelles, il y aura les relais mixtes en quatre nages et nage libre dans les catégories U9, 10 et 13 ans, 14 et 15 ans, et plus de 16 ans. Chaque club peut aligner au maximum deux équipes par catégorie, composées de deux garçons et deux filles », précise le club organisateur. Les trois médaillés par catégorie et épreuve seront récompensés, des médailles et trophées leur seront remis.

Les meilleurs nageurs par catégorie auront également leur part, dans la catégorie U13, 14 à 17 ans et plus de 17 ans. « L'eau sera réchauffée avec une température moyenne de 35°C le soir de ce samedi », rassure l'entraîneur du club organisateur. « Les finales de ce samedi s'étaleront normalement de 19 heures à 22h 30. Trois cent soixante-dix nageurs sont engagés pour cette version 2024 de Vive l'avenir. »