Madagascar: Développement durable - Redynamisation des organisations de la société civile

La progression est faible. Près de neuf ans se sont écoulés depuis l'adoption des Objectifs de développement durable (ODD). Madagascar a réalisé très peu de progrès depuis. «36 % des ODD sont en courbe négative, 54,7 % ont une tendance stagnante. Seulement 9,4 % des ODD sont soit achevés, soit en voie d'atteinte», a déclaré Natasha Van Rijn, représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), lors de son discours.

C'était à l'hôtel Radisson Blu Tana Waterfront Ambodivona, jeudi, lors de l'atelier national de concertation entre le Système des Nations Unies et le Cadre Intégré « Vitrana» de la société civile pour le suivi des ODD à Madagascar. Il ne reste plus beaucoup de temps avant l'échéance fatidique des ODD. Il est donc temps de redynamiser toutes les parties prenantes.

«La tenue de cet atelier trouve toute sa pertinence car il s'agit maintenant de se concentrer sur la manière de concrétiser ces différentes déclarations et engagements maintes fois soulevés en faveur de l'atteinte des ODD, non seulement par les organisations de la société civile mais également par nous, Système des Nations unies (SNU), qui accompagnons les efforts nationaux à travers nos différents programmes mais aussi les différentes connaissances et expertises disponibles qui peuvent bénéficier aux acteurs du développement», a déclaré Issa Sanogo, Coordonnateur résident du SNU, à cette occasion.

Cet atelier vise à renforcer et à redynamiser la coordination entre les organisations de la société civile afin de les intégrer davantage dans la mise en oeuvre et le suivi des ODD et du Plan Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable pour 2024-2028. Le but est de faire en sorte que les organisations de la société civile s'engagent et s'approprient les ODD, et assurent le plaidoyer pour des politiques publiques en lien avec les ODD à Madagascar.