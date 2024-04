Madagascar: Industrie du livre - Hary Rabary partage son expertise à Tokontany Be

Au pavillon des industries du livre, au Palais des sports Mahamasina, l'écrivaine malgache Hary Rabary rayonne sur le stand d'Orange Solidarité Madagascar. En marge de l'événement Tokontany Be qui touche à sa fin ce jour, elle partage son engagement littéraire avec le public en présentant également son livre « Za Koa ».

Son premier roman, «Za Koa», publié aux éditions Dodo vole, brille en finale du concours Prix Orange du livre en Afrique, aux côtés de quatre autres auteurs du continent. Ce livre expose avec force et sensibilité le combat d'une étudiante victime de viol, dénonçant l'oppression et refusant la honte. Pour Hary Rabary, médecin gynécologue, cette oeuvre est le fruit de nombreuses rencontres et récits que l'autrice a pu entendre dans le cadre de son métier de gynécologue. « Za Koa lève le voile sur un sujet brûlant, tabou à Madagascar autant qu'ailleurs », souligne Hary Rabary, incitant à une réflexion profonde sur les réalités sociales et culturelles.

Le stand d'Orange présente également l'association Orange Solidarité Madagascar, engagée dans la promotion du livre et de la lecture. En tant que promoteur de la lecture et de l'éducation des jeunes, la société en fait des priorités indéfectibles. « Depuis plusieurs années, à travers notre association Orange Solidarité Madagascar, nous soutenons les jeunes auteurs, promouvons la littérature dans toute sa richesse et sa diversité, et facilitons l'accès aux livres », explique le responsable d'Orange.

Parmi les initiatives phares, le programme «Ndao Hamaky Boky», initié par la Bibliothèque nationale de Madagascar et Orange Solidarité Madagascar, se déplace dans les écoles publiques en zone rurale, notamment les Villages Orange, pour susciter l'amour de la lecture chez les enfants et les jeunes. Dans le cadre de l'événement majeur de l'industrie de la culture, Tokontany Be, Hary Rabary et Orange Solidarité Madagascar s'unissent pour encourager la découverte et la transmission des savoirs, offrant ainsi un précieux héritage aux générations futures, dans un engagement commun pour promouvoir l'amour de la lecture.