Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Avril 2024

Cote d’Ivoire : Axe Koun-Fao – Kotogouana- Un minicar fait une sortie de route, 11 morts

Alors qu’il revenait des funérailles dans le village de Kouassi N'Dawa, localité située à 15 km de Bondoukou, un minicar de transport en commun fait une sortie de route à la suite d'une crevaison. Ctait le samedi 20 avril 2024, aux environs de 15h, entre Kotogouana et Koun-Fao. Le bilan définitif livré par des sources sécuritaires fait état de 11 morts (7 hommes et 4 femmes), de 14 blessés graves (9 hommes et 5 femmes). Seul un enfant s’en est sorti avec une blessure légère. Selon notre source, l’ensemble des blessés ont été pris en charge par les pompiers civils de Bondoukou et évacués à l’hôpital général de Koun-Fao. (Source : Fratmat.info)

Nigeria : Culture- La Cédéao annonce la 1ère édition du Festival Ouest-Africain des Arts et de la Culture

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a annoncé la tenue de la 1ère édition du Festival Ouest-Africain des Arts et de la Culture (ECOFEST), co-organisé avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, qui aura lieu en septembre 2024 à Abidjan. L'annonce a été faite par le Professeur Aboulaye Maga, Directeur Éducation, Science et Culture, et le Docteur Raguidissida Emile Zida, Chef de Division Culture de la Cédéao au cours d'une conférence de presse le vendredi 19 avril 2024 dans les locaux de représentation Résidente située à Cocody.( Source :adakar.com)

Burkina Faso : Académie Militaire Georges Namoano - La promotion « Faso Kanu » prête à défendre la patrie

Le Président de la Transition, Chef suprême des Forces armées nationales a présidé, ce samedi après-midi, la cérémonie marquant la fin de formation des élèves-officiers d’active, à l’Académie Militaire Georges-Namoano. Baptisée « Faso Kanu » par le Chef de l’Etat, la promotion 2024 des élèves-officiers d’active est forte de 100 nouveaux sous-lieutenants de diverses nationalités prêts à défendre leur patrie jusqu’au sacrifice suprême. (Source : Dircom présidence du Faso)

Mali : Sur fond de vives tensions diplomatiques - Le ministre de la défense mauritanien reçu à Bamako

Le ministre de la défense mauritanien a été reçu samedi par le chef de la junte malienne à Bamako sur fond de vives tensions diplomatiques entre les deux pays, ont annoncé la présidence malienne et la diplomatie mauritanienne. La veille, le chef de la diplomatie mauritanienne avait convoqué l’ambassadeur du Mali accrédité à Nouakchott « pour l’informer de sa protestation contre les attaques répétées contre des citoyens mauritaniens innocents et sans défense à l’intérieur du territoire malien », dit un communiqué du ministère des affaires étrangères mauritanien, sans donner plus de détails. (Source :abamako.com)

Niger : Lutte contre la délinquance financière- Près de 43 milliards de CFA recouvrés

Cette annonce a été faite au terme d'une audience que le président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), le Général de Brigade ABDOURAHAMANE TIANI a accordée, le vendredi 19 Avril 2024 en fin de journée, aux membres du bureau de la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale (Coldeff) sous la conduite du Colonel Abdoul Walid Djibo, Président de ladite Commission. Cette audience s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques instituées à l'effet de rendre compte de l'évolution des activités de la Coldeff, indique-t-on. Selon le président de la Coldeff, « à la date de ce 19 Avril 2024, le montant global des recouvrements se chiffre à 42. 930. 622. 813 Fcfa, et cette somme inclut les recouvrements effectués en cash qui s'élèvent à un total de 24. 312. 760. 169 Fcfa, et 18. 617. 862. 644 Fcfa pour ce qui est des recouvrements en perspectives ». (Source : Anp)

Tchad : La coopération militaire avec les Usa - Elle n'est pas remise en cause

Les autorités américaines ont formellement démenti les informations concernant le départ de l'armée américaine du Tchad, tel que rapporté dans un communiqué transmis à Alwihda Info. Les États-Unis ont également réfuté cette assertion, affirmant qu'aucune demande de départ n'a été faite par le gouvernement tchadien. La coopération militaire entre le Tchad et les États-Unis n'est pas remise en cause. Un porte-parole du département d'État américain a déclaré : « Le Tchad n'a pas demandé aux forces américaines de partir. Nous discutons en permanence avec les responsables tchadiens de l'avenir de notre partenariat en matière de sécurité, et nous sommes convenus que la période suivant l'élection présidentielle au Tchad est un moment approprié pour réexaminer notre coopération en matière de sécurité. » Une note adressée à l’attaché de défense de l’ambassade des États-Unis au Tchad par le commandement de l’armée de l’air a demandé le départ d’un groupe de militaires américains basé à la base Adji Kossei. Cependant, cette demande ne remet pas en cause la coopération militaire entre le Tchad et les États-Unis, comme l'a confirmé l’armée de l’air tchadienne. Cette demande de départ ne concerne que la base militaire d'Adji Kossei, selon une source au sein de l’armée de l’air tchadienne. (Source : Alwihida.info)

Togo : Justice et lois- Meyisso Kwame rejoint la Cour constitutionnelle

Au Togo, l’Assemblée nationale a élu le vendredi 19 avril 2024, Meyisso Kwame en qualité de nouveau membre de la Cour Constitutionnelle. Avec cette élection intervenue quelques semaines après la nomination par le Président de la République de Payadowa Boukpessi, l’institution est désormais au complet avec ses 9 membres. Jusque-là, Président de la cour des comptes de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), Kwame Meyisso est élu en remplacement de feu Aboudou assouma. Il prêtera serment avec Payadowa Boukpessi nommé en mars dernier par le président de la république, prochainement. (Source : alome.com)

Sénégal : Gouvernement- Les ministres placés sous l’autorité directe du Premier ministre Ousmane Sonko

Au Sénégal, tous les ministres sont placés sous l’autorité directe du Premier ministre, selon les premiers décrets émis début avril. Une décision qui a fait réagir d’anciens politiques sénégalais. Est-ce une manière de renforcer les pouvoirs du Premier ministre ? La question est posée par Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre du Sénégal ou encore Mamadou Thiam, ancien coordinateur de la communication de la présidence de la République. C’est sur sa page Facebook qu’Abdoul Mbaye a fait part de ses réserves sur le nouveau rôle du Premier ministre au Sénégal qui jusqu’à tout récemment était de juste coordonner les actions du gouvernement. Mais depuis la publication des décrets relatifs aux attributions des ministres du gouvernement, le rôle du Premier ministre se trouve plus important. (Source :Rfi)

Une sélection de Bamba Moussa