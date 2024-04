Cote d'Ivoire: Accidents de la route - Les routes ivoiriennes continuent de tuer

La semaine qui vient de s’écouler a été marquée par un accident de la route, qui a causé la mort de 11 morts (7 hommes et 4 femmes), de 14 blessés graves (9 hommes et 5 femmes). Selon des sources sécuritaires comme rapporté par le site www.fratmat.info. Alors qu’il revenait des funérailles dans le village de Kouassi N'Dawa, localité située à 15 km de Bondoukou (Est de la Côte d’Ivoire) un minicar de transport en commun fait une sortie de route à la suite d'une crevaison. C’était le samedi 20 avril 2024, aux environs de 15h, entre Kotogouana et Koun-Fao. Seul un enfant s’en est sorti avec une blessure légère. Selon notre source, l’ensemble des blessés ont été pris en charge par les pompiers civils de Bondoukou et évacués à l’hôpital général de Koun-Fao.

Malgré les campagnes de sensibilisation et l’instauration du permis à points, les accidents de la route continuent de tuer en Côte d’Ivoire.

Rappelons que le ministère ivoirien des transports qui voulait une fête de Pâques sans accident, a annoncé dans la mouvance ( fin Mars), avoir sanctionné 34 chauffeurs indélicats, à travers la commission technique de suspension et de retrait de permis de conduire. Ces chauffeurs ont vu leur permis suspendu pour une période allant d’un mois à cinq ans, pour mauvaises appréciations des règles de la route. Il s'agit entre autres de l'excès de vitesse, du téléphone en situation de conduite, de l'imprudence au volant, du non- respect des feux tricolores et, trois cas de conduite en état d’ivresse où les chauffeurs se sont vus retirés 6 points sur leur permis respectif.

En 2023, selon un bilan dressé par l’Office national de la protection civile (Onpc), indique que 15 060 interventions ont été enregistrées par ses unités opérationnelles. Ce bilan est inférieur à celui de 2022 qui était 16 940 interventions en 2022, soit une réduction de 12 %. Toutefois ajoute l’Onpc, le nombre total de victimes est en baisse. « Il est de 21 409 en 2023 contre 22 281 en 2022. Dans ce nombre, les services de secours d’urgence révèlent également que les accidents de la circulation constituent la majorité des interventions », précise la source.