Nigeria: Echecs - Record du monde battu par le Nigérian Tunde Onakoya au profit de son association «Chess in slums»

Le joueur d'échecs professionnel nigérian Tunde Onakoya, 29 ans, a battu hier, samedi 20 avril, un record du monde. Il a joué aux échecs sans s'arrêter et sans perdre une seule partie pendant cinquante-huit heures. Une performance en public à Times Square à New York aux États-Unis, diffusée en direct sur les réseaux, pour lever des fonds pour son organisation caritative en faveur des enfants.

À la seconde où la pendule passe les 58 heures, Tunde Onakoya porte lentement sa main droite sur son visage pour cacher son émotion. Il vient de battre le record auparavant détenu par deux Norvégiens qui en 2018 avaient joué 56 heures d'affilée. « Je ne réalise pas encore, je n'ai pas les mots pour dire ce que je ressens, mais je sais que nous avons fait quelque chose de vraiment remarquable. Jamais personne dans l'histoire avant moi n'a joué aux échecs aussi longtemps. »

Au-delà du record mondial, face au joueur américain Shawn Martinez, Tunde Onakoya a fait de ce défi un événement médiatique pour attirer l'attention et des promesses de dons.

Objectif à atteindre : un million de dollars pour son ONG Chess in slums, créée en 2018 pour apprendre aux enfants de quartiers défavorisés de Lagos à jouer aux échecs. Un jeu de société qui développe, entre autres qualités intellectuelles, l'attention, la mémoire, l'analyse et la créativité.

It is possible to do great things from a small place❤️ pic.twitter.com/jiUoM9z1od -- Tunde Onakoya (@Tunde_OD) February 23, 2023

Sur le réseau social X, Tunde Onakoya compte plus de 370 000 abonnés. Il a reçu les félicitations de bola tinubu twitterBola Ahmed Tinubu, le président du Nigeria qui a salué son « talent » et son « audace » et affirmant qu'il a « sonné le gong de la résilience, de la confiance en soi et de l'ingéniosité du Nigeria ».

I congratulate Tunde Onakoya @Tunde_OD on setting a new world chess record and sounding the gong of Nigeria's resilience, self-belief, and ingenuity at the square of global acclaim.I celebrate this Nigerian Chess Champion and founder of Chess in Slums Africa for his rare feat,... pic.twitter.com/VCwJx1RILV-- Bola Ahmed Tinubu (@officialABAT) April 20, 2024