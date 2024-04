Afrique de l'Est: La Belgique demande à la RDC de porter plainte contre le Rwanda

La Belgique demande au Gouvernement congolais de porter plainte contre le Rwanda auprès des instances judiciaires internationales pour agression. C'est l'ambassadrice belge en poste à Kinshasa, Roxane de Bilderling, qui l'a déclaré vendredi 19 avril à Goma devant la presse.

C'est après avoir évoqué la loi d'intangibilité des frontières de chaque pays telle que reconnue par les instruments juridiques internationaux.

La diplomate belge a affirmé, par la même occasion, que son pays avait déjà condamné l'agression de la RDC par le Rwanda au regard des massacres, des tueries extra-judiciaires perpétrés sur le sol congolais:

« Je voudrais ici rappeler qu'on a condamné la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais, on a demandé clairement au Rwanda de les retirer et son soutien au M23. On l'a clairement demandé. Et aussi ce sont des messages qui ont été passés (...), lors de la visite de notre ministre à Kigali".

Mais, selon elle, les simples condamnations ne suffisent pas.

"Une façon de faire pression, c'est que le Congo introduise une plainte auprès de la Cour internationale de justice pour le non-respect des frontières internationales. Parce que le Congo l'a déjà fait contre d'autres pays, comme l'Ouganda par exemple, et a obtenu gain de cause et réparations pour le mal qui a été commis".

A partir de ces informations, y compris des rapports d'enquêteurs de l'ONU, qui attestent la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais, a argué Roxane de Bilderling, "il y a matière que le Congo introduise une plainte auprès de la Cour internationale de juste".

Roxane de Bilderling a également proposé une solution diplomatique et politique pour dénouer la crise sécuritaire entre les parties au conflit en RDC.

Elle faisait partie d'une forte délégation des diplomates, des ONG humanitaires tant nationales qu'internationales, sous la conduite du Coordinateur humanitaire, Bruno Lemarquis. La mission consistait à évaluer la situation humanitaire dans l'Est de la RDC.