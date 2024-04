Ile Maurice: «Adrien Duval mène clairement le PMSD à sa perte»

interview

Le député de la circonscription no 15 - La Caverne-Phoenix - a vécu une semaine très agitée. Khushal Lobine, qui a rejoint le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) en 2017, et qui était le porte-parole des Bleus, a claqué la porte de toutes les instances du parti mardi. Deux jours plus tard, soit jeudi, il fondait un nouveau parti, les Nouveaux Démocrates. Que s'estil passé avec Xavier-Luc Duval, le coq en chef ? Ont-ils eu une prise de bec ? Se sont-ils volés dans les plumes ?

Que s'est-il passé pour que vous quittiez le poulailler après y avoir passé presque sept années ?

Pourquoi avons-nous démissionné ? (NdlR, 12 autres démissions sont à dénombrer au sein des Bleus, notamment celle du député Richard Duval et de la présidente du parti, Véronique Leu-Govind). Nous avons quitté le PMSD car nous regrettons le fait que malgré l'image positive dont jouit le parti par rapport à sa lutte pour la démocratie, il n'en est rien à l'interne.

Au contraire, nous avons constaté que le parti fonctionne dans une totale opacité, sans communication entre ses membres. Une des principales raisons de nos démissions est que pour nous, la démocratie est primordiale et nous avons réalisé qu'il n'y avait pas de direction claire au sein du PMSD. Nous n'étions pas d'accord avec certaines décisions, mais elles nous ont été imposées dernièrement.

En tant que porte-parole du PMSD et député, tout comme Richard Duval, député, et Véronique Leu-Govind, la présidente, nous n'étions pas au courant de ce qui se passait. Alors que des personnes comme Aurore Perraud et Adrien Duval, qui n'occupaient aucun poste à responsabilité jusqu'à vendredi dernier (NdlR, Aurore Perraud est la nouvelle présidente du parti), affirment maintenant sur des radios privées qu'elles étaient informées de la situation au sein des Bleus. Le PMSD est désormais du passé pour moi, l'avenir se trouve chez les Nouveaux Démocrates.

Parlez-nous de ce nouveau parti...

Les Nouveaux Démocrates se concentrent sur les prochaines élections générales. Notre objectif : sauvegarder la démocratie avant tout, protéger le pays contre ceux qui veulent promouvoir les money politics ou encore dégrader nos institutions publiques et mettre fin à la politique de terreur où tout est manipulé à des fins purement politiques. Je maintiens que ces prochaines élections sont aussi importantes que celles de l'Indépendance.

Quant à notre symbole, nous avons choisi l'illustration d'un arbre - en référence à l'arbre de la démocratie - et de ses feuilles qui produisent de l'oxygène, ce qui est hautement symbolique. Cela véhicule un message d'espoir, de liberté et d'égalité des chances pour tous.

Vos détracteurs affirment que ce symbole est une copie de celui du Parti kreol Morisien (PKM). Que répondez-vous à cela ?

Avant de dévoiler notre slogan, nous avons pris en compte les autres symboles enregistrés au bureau électoral. Pour le PKM, il s'agit d'une main, tandis que pour nous, c'est un arbre. Ce n'est pas la même chose. De plus, nous avons reçu un soutien considérable de la part de la population, ce qui est incroyable. Les événements récents justifient notre départ et démontrent clairement que tout n'est pas permis en politique. On ne peut pas progresser au sein d'un parti sur la base de mensonges.

À présent, que constate-t-on ? Que Xavier-Luc Duval est resté silencieux et que d'autres membres du parti se contredisent entre eux. Le leader des Bleus dit tout haut que le PTr a toujours été un de ses alliés historiques tandis que d'autres au sein du parti diabolisent Navin Ramgoolam notamment. Ils viennent dire tout et n'importe quoi et émettent toutes sortes de critiques...

Les Nouveaux Démocrates font, eux, désormais partie de l'alliance PTr-MMM...

Oui, les deux leaders ont souhaité nous rencontrer suite à nos démissions et ont constaté que nous sommes un groupe de jeunes qui pensons différemment et qui avons eu le courage de fonder notre propre parti. Nous avons déjà conclu l'alliance car nous voulons apporter un changement. Pour cela, nous devons remporter les élections générales et obtenir une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Nous serons aux côtés du PTr-MMM pour cette révolution car les Nouveaux Démocrates sont réalistes et comprennent qu'une alliance est nécessaire pour remporter ces législatives, et je suis sûr que les Mauriciens en sont conscients.

Mais n'avez-vous pas eu une discussion franche avec votre ancien leader avant votre démission ?

Si, j'ai rencontré Xavier-Luc Duval au domicile d'Azad Dhomun le mardi 9 avril, jour férié, et je lui ai fait part de mes préoccupations. Il m'a assuré qu'il irait avec l'alliance de l'opposition aux prochaines élections et que l'intérêt du pays passait avant tout. Nous avons également discuté du manifeste électoral qui était en préparation et il n'y avait plus aucun malentendu. Je lui ai même dit qu'il était nécessaire de conclure l'alliance rapidement pour pouvoir mobiliser nos troupes en vue du 1er-Mai. Mais à ma grande surprise, dimanche dernier, Xavier-Luc Duval m'a appelé pour me dire qu'il avait décidé de quitter l'alliance. Le PMSD a effectué un virage à 360o !

Puis, avant cela, samedi le 6 avril, lors d'une réunion spéciale où Adrien Duval n'était pas présent, j'ai exprimé mes appréhensions à son encontre. Adrien Duval, qui était inexistant et n'a pas participé à la moindre activité au cours des quatre dernières années, commence à s'immiscer dans les affaires du parti. Pourquoi ? Parce qu'il s'appelle Adrien Duval ? J'ai dit tout cela à Xavier-Luc Duval ce 6 avril. Quel est le rôle d'Adrien Duval ? Le parti appartient-il aux Duval ? Quel droit a-t-il de négocier avec Navin Ramgoolam alors que nous, députés, n'étions pas au courant de quoi que ce soit ? Il y a un problème. Adrien Duval mène clairement le PMSD à sa perte.

Revenons à l'alliance, combien de tickets ont été accordés aux Nouveaux Démocrates ?

Je tiens à préciser que nous n'avons réclamé aucun nombre spécifique de tickets pour les prochaines élections. Notre priorité est de sauvegarder notre démocratie et notre pays. Nous n'avons pas voulu faire pression pour assurer un certain nombre de candidatures, de poste d'ambassadeurs, de ministères ou autres. Mais nous avons déjà discuté et scellé l'alliance à notre niveau. Ce sera l'alliance PTr-MMM-ND aux prochaines élections législatives. Nous annoncerons le nombre de tickets obtenus en temps voulu car la liste est en cours de finalisation et nous ne voulons rien dévoiler pour le moment.

Serez-vous également présents lors du rassemblement du 1er-Mai à Port-Louis ?

Oui, les Nouveaux Démocrates seront présents aux côtés des Rouges et des Mauves.

Aviez-vous des informations sur les négociations entre le PMSD et le MSM ?

J'en ai discuté avec Xavier-Luc Duval lors de notre rencontre en tête-à-tête du 9 avril. Je ne révélerai pas les détails pour le moment, j'attends d'abord qu'il prenne position à ce sujet. C'est également l'une des principales raisons de notre départ du parti. L'histoire nous donnera raison dans les mois à venir car il est certain que le PMSD ne pourra pas se présenter seul aux élections générales.

Il n'a ni les ambitions ni la capacité pour. De plus, j'ai entendu dire qu'un groupe du PMSD serait présent au rassemblement du MSM à Vacoas avec des drapeaux bleus... Cela sera ensuite utilisé pour affirmer que l'alliance avec le gouvernement actuel est souhaitée par les partisans du parti. Nous constatons également que le parti courtise les partis extraparlementaires.

Vous savez, lors de la dernière Private Notice Question de Xavier-Luc Duval, nous avons eu une conversation et il m'a dit qu'il était hors de question pour lui de travailler avec le MSM. J'espère qu'il tiendra parole et qu'il ne cédera surtout pas à la pression de ceux qui veulent détruire le PMSD et qui favorisent les intérêts familiaux. Ils essaient de l'influencer. Je connais Xavier-Luc Duval, sa manière de faire, sa façon de penser, il n'aurait jamais agi ainsi. À moins que je n'aie pas réussi à le cerner pendant toutes ces années à ses côtés. Ses fistons ont pris les devants pour saboter l'alliance de l'opposition...