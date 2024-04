Ile Maurice: Shawn, 15 ans, se noie à Bassin Loulou - «Je ne sais pas comment mon fils s'est retrouvé là-bas»

La série noire continue. Deux nouveaux cas de noyade ont été rapportés cette semaine. Un septuagénaire habitant Beau-Bassin a disparu en mer à Riambel depuis jeudi et un adolescent originaire de Pailles s'est noyé à Bassin Loulou dans cette même localité hier. Le corps de Weskelly Shawn Firmin, âgé de 15 ans et résidant à l'impasse Purma, Les Guibies, Pailles, a été repêché près du pont St-Louis. La police de Montagne-Longue a été avertie et le cadavre a été transporté à la morgue de l'hôpital Jeetoo.

La mère de la victime, que nous avons rencontrée hier, explique que son fils l'avait prévenue qu'il irait faire un tour sur le terrain de football. «Il est quelqu'un de responsable et ne fréquente pas beaucoup d'amis. Il est sorti vers midi mais à 15 heures, ne le voyant pas venir, je l'appelle sur son téléphone. Son portable est éteint et ce n'est pas son habitude. Je me suis inquiétée et j'ai décidé de prévenir la police. Comment s'est-il retrouvé au bassin et en compagnie de qui, je n'en ai aucune idée. Je laisse la police enquêter.»

Par ailleurs, jeudi, la disparition d'un homme âgé a été signalée au poste de police de Souillac. C'est un pêcheur résidant à Riambel qui a déclaré à la police avoir vu une personne entrer dans l'eau à Pomponette, mais il ne l'a pas vue ressortir. Les plongeurs de la National Coast Guard ont effectué des recherches mais aucun corps n'a été retrouvé. Sur la plage, la police a remarqué une Toyota de couleur grise, non verrouillée. A l'intérieur, ils ont retrouvé une carte d'identité et un permis de conduire au nom de Sadaseven Thandroyen.

Une paire de savates en éponge a également été retrouvée sur la plage. Le propriétaire de la voiture a confirmé que c'est son père, Sadaseven Thandroyen, âgé de 73 ans, habitant Beau-Bassin, qui conduisait le véhicule. Un hélicoptère de la police a survolé la zone mais la personne disparue n'a pas été repérée. L'opération de recherches s'est terminée à 18 heures et a repris hier.

Caméras Safe City

Les images des caméras Safe City visionnées par la police indiquent que la voiture a été vue pour la dernière fois à Balance, Surinam. Le conducteur n'a pu être identifié car les vitres sont teintées. Le fils du septuagénaire a déclaré à la police que son père entretient de bonnes relations avec tous les membres de la famille et qu'il n'a aucun problème de santé. La voiture a été remise à son propriétaire ainsi qu'une somme de Rs 7 800 qui se trouvait dans un sac dans l'habitacle.

Par ailleurs, les autorités continuent les recherches dans l'espoir de retrouver Agnès Descombes, Damien Deruisseau et Teeshal Caunhye. Agnès Descombes, 26 ans, habitant Beau-Bassin, et Damien Deruisseau, 26 ans également et habitant Quatre-Bornes, ont été emportés par une grosse vague dimanche matin. Le couple campait avec des amis sur la plage de Savinia à proximité du Souffleur. Alors que la jeune femme se promenait sur les rochers, elle s'est retrouvée en difficulté après avoir été happée par la houle. Damien Deruisseau, qui tentait de la secourir, a aussi été emporté.

À l'îlot Sancho, Doorgesh Caunhye, 28 ans, et son frère Teeshal, 18 ans, deux habitants de Lallmatie, ont, eux, été surpris par une grosse vague alors qu'ils se trouvaient sur les rochers où ils s'étaient rendus pour pêcher. Le corps de Doorgesh, aussi connu comme Kushil, a été repêché dans la baie de Ste-Marie par des volontaires. Teeshal, 18 ans, élève à la State Secondary School d'Ébène, est toujours porté disparu.