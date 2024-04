Ile Maurice: Coffrage monolithique en aluminium - Une idée en béton ?

C'était lors de la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de maisons de la NSLD à Camp-Ithier, le samedi 13 avril. Le Premier ministre Pravind Jugnauth a mis en exergue «l'utilisation d'une nouvelle 'technologie', le coffrage monolithique en aluminium», visant à faire en sorte que les travaux de construction aillent plus vite.

Il a affirmé que cette technique avait déjà fait ses preuves ailleurs. «Vous pouvez être rassurés, cela ne posera aucun problème. L'avantage de cette technologie est qu'elle permet une construction plus rapide, tout en respectant les mêmes normes de sécurité et standards. C'est pourquoi six maisons peuvent être construites en une semaine», a-t-il ajouté.

Au niveau de la New Social Living Development Ltd (NSLD), on affirme que cette technique permet la construction de ces maisons plus rapidement par rapport à la méthode conventionnelle. On cite en exemple le fait qu'il n'y a pas besoin de construire des colonnes. Sanjay Toofanny, président de l'Association des petits contracteurs, approfondit. Il explique qu'en comparaison avec la méthode habituelle, la fondation reste inchangée, mais que la construction des murs en blocs, le coffrage en bois pour des colonnes, des poutres et du toit diffère.

«Ce procédé permet de 'couler' simultanément les murs et la dalle. Pour ce faire, un processus spécifique doit être suivi. Le coffrage est préparé et ensuite monté. Moins de ressources de construction sont nécessaires. Avec ce concept, il faut seulement 3 à 4 jours de préparation, suivis d'un jour de coulage et non des mois de construction. Le décoffrage intervient après 24 heures ou deux jours, réduisant ainsi considérablement le temps d'attente avant cette étape.»

Toutefois, le coût d'investissement est élevé. Il faut environ une cinquantaine de villas identiques pour utiliser ce système et amortir le coût. Plus le projet est grand, plus le coût peut être amorti rapidement. En termes de gains de temps, c'est avantageux, surtout avec une main-d'oeuvre très coûteuse, relève-t-il. Il a lui-même travaillé sur de tels projets pour des villas identiques dans le passé. Qui plus est, Sanjay Toofanny soutient que ce n'est pas un concept si nouveau. Il existe depuis plus de 20 ans. Mais il a fallu plus de temps pour être accepté à Maurice car la main-d'oeuvre n'avait pas reçu la formation nécessaire pour travailler avec cette technologie.

En outre, pour réaliser du monolithique, on n'utilise pas seulement de l'aluminium, mais aussi du fer, du bois, du plastique, et plusieurs autres matériaux. Le coffrage en aluminium est plus léger et peut être réutilisé. En revanche, la durée de vie du contreplaqué (plywood) est plus courte et peut représenter un coût supplémentaire.