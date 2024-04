Ile Maurice: Jeunes et politique - Génération pas si désenchantée

Les récents événements ayant secoué l'opposition, la situation au Parlement, «l'imminence» des élections générales, les tractations diverses... Ça bouge pas mal au niveau de l'échiquier politique.

Parmi les questions qui se posent en vue des législatives : tout cela intéresse-t-il nos jeunes ? Sont-ils au courant de l'actualité ? Que leur inspirent la politique et les politiciens ? Quelles sont leurs aspirations et attentes ? Nous avons posé la question à certains d'entre eux.

Krshtee Sukhbilas, 23 ans, de Beau-Bassin :«Je porte des lunettes roses pour l'optimisme !» Plonger dans le tourbillon de la politique mauricienne, c'est comme s'attacher au siège avant d'une montagne russe : excitant, imprévisible et parfois écoeurant. La politique mauricienne est un mélange captivant de stabilité et de spectacle. Nous sommes réputés pour notre stabilité politique en Afrique, mais cela ne signifie pas que nous sommes à l'abri des feux d'artifice occasionnels des scandales de corruption ou des rebondissements du théâtre parlementaire.

Il y a un besoin pressant d'une plus grande représentativité des jeunes dans les postes de pouvoir, tant au sein du gouvernement que du secteur privé. Cela garantit que les décisions prises aujourd'hui tiennent compte de leur impact sur les générations futures. Ce n'est pas juste une case à cocher sur une liste civique à faire ; c'est une chance de façonner l'avenir de notre folle aventure. Bien sûr, je suis sceptique quand il s'agit de promesses de campagne, mais je porte aussi des lunettes roses parce que, eh bien, l'optimisme est le maître-mot !

%

Saadiyah Aboobakar, 23 ans, de Beau-Bassin :

«J'irai certainement voter» Je trouve que la politique mauricienne peut être assez diversifiée et propose une bonne gamme de perspectives. Pour être complètement honnête, comme de nombreuses démocraties, Maurice est confrontée à des défis liés à la corruption... En ce qui concerne le Parlement, je pense que nous pourrions faire beaucoup plus si je devais comparer avec de petites îles comme les Maldives, les Seychelles ou La Réunion. Notre impact pourrait être bien plus grand si nous pensions à notre pays plutôt qu'à nos avantages personnels.

En tant que jeune, j'aimerais voir plus d'améliorations dans d'autres secteurs environnementaux ainsi que dans le secteur de la santé. Maurice a tellement plus à offrir et je crois vraiment que même si nous sommes une petite île, notre capacité va au-delà de ce que nous explorons réellement et pourrait finalement servir d'exemple pour les autres pays. Pour les prochaines élections, je vais certainement voter pour faire entendre ma voix.

Juan D. Pierre, 19 ans, d'Allée Camphre, Curepipe :

«Je refuse d'être déconnecté ou apathique» En tant que jeune, je refuse d'être déconnecté ou apathique face aux décisions prises sur des questions qui auront un impact énorme sur mon futur et celui de ma génération. Quand je regarde notre Parlement, je vois un système fondé sur le principe qui consiste à donner une voix à toutes les cultures et communautés magnifiques qui rendent notre nation incroyablement riche et unique. Mais soyons réalistes - le processus politique n'a pas toujours été à la hauteur de cet idéal récemment. Trop souvent, cela ressemble à une guerre de tranchées polarisée où les partis sont plus préoccupés par le gain de points politiques que par la résolution de problèmes réels.

Il est temps que Maurice soit reconnu mondialement comme un pionnier du développement durable et de la conservation de l'environnement. Nous sommes bénis par une beauté naturelle époustouflante, et c'est notre devoir sacré de la protéger farouchement pour les générations à venir. Je ne peux imaginer quelque chose de plus crucial pour un jeune revendiquant son pouvoir civique. Vous pouvez être sûr que je vais étudier et m'assurer de voter avec une intention profonde aussi. Nous allons bien au-delà du simple cochage de case...

Bernon Athena Shamma Joan, 18 ans, de Solferino, Vacoas :

«Chaque vote compte» La politique peut être un sujet délicat et compliqué, et je préfère ne pas me mêler de débats ou de discussions à ce sujet. Je perçois la politique à Maurice comme étant assez tumultueuse et chaotique. Les récits que j'entends la décrivent souvent sous un jour négatif, riche en conflits, en manque de respect et en scandales. Malheureusement, ces aspects éclipsent tout aspect positif.

En tant que jeune femme dans notre pays, mon désir principal est de voir une véritable égalité des sexes - non pas simplement comme un exercice de case à cocher, mais profondément ancrée dans les attitudes sociales. Il est agaçant de voir certains titres ou emplois réservés aux hommes, perpétuant ainsi l'inégalité. Chaque vote compte, et il pourrait être celui qui fait une différence significative dans le façonnement de l'avenir de notre pays. Donc, oui, je vais certainement voter aux prochaines élections car c'est mon opportunité d'influencer le cours de l'avenir de notre pays.

Vince Brasse, 20 ans, de Mère Theresa, Triolet :

«Il faut du changement dans le domaine de l'éducation»

Bien que j'admire le Parlement mauricien pour son rôle dans la représentation des voix diverses de la nation et la facilitation de la prise de décision démocratique, je crois aussi qu'il y a place à l'amélioration en termes de décorum. En maintenant un standing, le Parlement peut donner un exemple positif pour la nation, démontrant l'importance du discours civil et de l'engagement constructif dans la gouvernance.

Je crois qu'en tant que jeune à Maurice, j'ai une vision du changement, notamment dans le domaine de l'éducation. Je plaide pour une approche globale qui valorise non seulement la réussite académique mais qui reconnaît également l'importance de la formation professionnelle, de l'expression artistique et de la participation au sport. Ce serait la première fois que je vote et en le faisant, je prends mes responsabilités en tant que citoyen mauricien. C'est une manière de participer activement au processus démocratique et d'avoir voix au chapitre dans la gouvernance du pays.

Emilie Soogund, 19 ans, de Vacoas :

«Le Parlement est un champ de bataille» Je ne suis pas une fervente adepte de la politique, mais je suis au courant de ce qui se passe. En évaluant le paysage politique à Maurice, il est décourageant de constater une atmosphère généralisée de sous-performance malgré l'abondance d'éducation, de ressources et d'expérience détenue par ceux au pouvoir. Notre Parlement n'est plus le temple vénéré de la démocratie qu'il était autrefois, mais tristement un champ de bataille pour ceux au pouvoir.

En tant que jeune femme impliquée, j'envisage une transformation caractérisée par une culture de mentorat, d'égalité et de méritocratie. Il est impératif que nous favorisions un environnement où les jeunes sont habilités à prospérer et à contribuer de manière significative à la société. En exprimant mon vote, je ne fais pas seulement connaître mon opinion, mais je contribue également aux efforts continus visant à maintenir la transparence, la responsabilité et l'intégrité dans notre gouvernance.

Lushika Ramyead, 19 ans, d'Allée Brillant, Castel :

«Privilégier l'apprentissage interactif» Observer la politique mauricienne se déployer revient à assister à l'émergence d'une mosaïque vibrante, où ses divers partis et voix se fondent pour façonner notre avenir collectif. Les événements récents au Parlement mauricien m'ont incitée à faire une pause et à réfléchir à l'état de notre système législatif. Des préoccupations ont été soulevées concernant la baisse de la qualité des débats, certains politiciens, notamment ceux de l'opposition, ayant recours à des tactiques provocatrices.

La réforme de l'éducation émerge comme un impératif critique pour l'avenir de notre nation. Notre système éducatif doit évoluer au-delà des méthodes traditionnelles pour doter les étudiants des compétences nécessaires à la réussite dans le monde moderne. En privilégiant l'apprentissage interactif et les expériences pratiques, nous pouvons encourager la créativité et la pensée critique chez notre jeunesse, les préparant aux défis à venir.

En tant que jeune Mauricienne, je m'engage à exercer mon droit démocratique en participant aux prochaines élections. Chaque vote est un puissant levier pour promouvoir un changement positif et assurer un avenir plus radieux pour Maurice.

Elan Ruddy Bhujun, 18 ans, de Rose-Belle :

«Ras-le-bol généralisé» Je crois que la politique mauricienne est dépassée dans le sens où nos politiciens ont vraiment perdu pied. Ils font de la politique comme au temps de l'Indépendance de notre pays, mais maintenant il y a d'autres enjeux, ceux du monde moderne. Aucun parti n'a d'idéologie claire. Il y a un ras-le-bol généralisé de la population envers les politiques et surtout parmi les jeunes, mais nous n'avons pas d'alternative. Les institutions sont gangrenées par la corruption et une politique stagnante. Nos leaders politiques sont déconnectés de leur peuple.

Je pense que la priorité d'un gouvernement serait de mettre fin à ce système et d'améliorer la vie de nos concitoyens, mais malheureusement, cela ne ferait pas un bon programme politique car ce sont les pensions et les allocations qui font gagner ou perdre une élection. Voter est un droit civique ; des gens ont perdu leur vie pour que nous puissions voter aujourd'hui. Malgré toutes ces critiques, je vais aller voter pour un parti que je juge capable de changer les choses et un parti gagnant aussi. Si le vote blanc était comptabilisé, j'aurais voté blanc.