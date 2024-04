Afrique: Coupe de la CAF/demi finale - Les pratiques du Club RS Berkane, 'une provocation et une violation des règles du jeu'

Le président de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), Youcef Tazir, a estimé que la tentative du club du RS Berkane d'introduire des maillots floqués d'une carte politique incluant les territoires occupés de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) "se veut une provocation et une violation des règles du football".

Dans une déclaration à l'APS, M. Tazir a souligné que "le Club du RS Berkane a tenté d'exploiter cet évènement sportif à des fins politiques, en introduisant des maillots floqués d'une carte politique incluant les territoires sahraouis occupés, dans une démarche provocatrice, vu que la question du Sahara Occidentale est toujours inscrite à l'ONU en tant que question de décolonisation et les règlements sportifs à l'échelle continentale et internationale bannissent ce genre de comportements".

Et d'ajouter que "la pratique du club marocain adversaire de l'USMA d'Alger en demi-finale (aller) de la Coupe de la Confédération africaine de football, prévue dimanche soir au Stade olympique du 5 Juillet, n'est pas une tentative isolée, vu qu'elle a été précédée, auparavant, par d'autres violations par le régime du Makhzen qui avait utilisé plusieurs méthodes provocatrices ignobles lors des jeux méditerranéens (JM) organisés, l'été 2022, à Oran".

"Nous savons maintenant que le régime marocain cherche, en vain, à provoquer l'Algérie et son peuple. Les choses sont tout à fait claires", a-t-il dit, affirmant que toutes les organisations internationales et régionales ne reconnaissent pas le droit du Maroc sur les territoires sahraouis, qui font aujourd'hui l'objet d'un processus de décolonisation au sein des Nations Unies. Ainsi, les maillots du club marocain portent une carte qui n'est reconnue ni par les Nations Unies, ni par l'UA, ni par la Ligue arabe, ni par l'Organisation de la coopération islamique. Par conséquent, les choses sont on ne peut plus claires".

Le même intervenant s'est interrogé sur la partie ayant impliqué la CAF dans ce problème politique et l'adoption d'un uniforme non officiel pour le club marocain, ce qui constitue une violation flagrante des règles en vigueur dans le football continental et international.