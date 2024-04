Algérie: Le président de l'APN s'entretient avec le président du Conseil consultatif omanais

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali et la délégation l'accompagnant, ont été reçus, dimanche au siège du Conseil consultatif (Conseil de la Choura) omanais, par le président du conseil, Cheikh Khalid Bin Hilal Bin Nasser Al Maawali, les deux parties ayant évoqué les relations bilatérales profondes et ancestrales liant les deux peuples et les deux pays, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie au Sultanat d'Oman, Mohamed Ali Boughazi, "M. Boughali a adressé ses sincères condoléances au Sultanat d'Oman suite aux inondations qui ont frappé le pays récemment et qui ont fait des victimes, avant d'entamer les entretiens en mettant en exergue les relations bilatérales profondes et ancestrales liant les deux peuples et les deux pays".

Dans ce contexte, le président de l'APN a affirmé que les relations entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman "doivent être hissées au niveau des relations politiques solides liant les dirigeants des deux pays", soulignant la "nécessité de renforcer les échanges commerciaux, culturels et académiques, et d'encourager les hommes d'affaires à investir dans les deux pays vu les potentialités économiques importantes dont ils disposent".

A cette occasion, le président de l'APN a appelé les deux groupes d'amitié Algérie-Sultanat d'Oman à "intensifier le dialogue et les consultations", se félicitant de "l'importante évolution" observée dans les relations entre les conseils des deux pays au cours du mandat parlementaire actuel".

S'agissant de la conjoncture internationale, le président de l'APN a réaffirmé "la position ferme de l'Algérie en faveur des causes justes dans le monde, à leur tête la cause palestinienne étant la cause centrale", affirmant que "l'Algérie la défendra dans les fora régionaux et internationaux jusqu'à ce que le peuple palestinien recouvre tous ses droits". Il a en outre salué "la convergence de vues entre les deux pays qui partagent les mêmes principes et positions concernant plusieurs questions d'intérêt commun".

De son côté, le président du Conseil consultatif omanais a qualifié les relations entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman d'"historiques et étroites", soulignant le grand intérêt accordé par les autorités omanaises au renforcement et au développement de la coopération pour inclure les différents domaines, notamment le volet économique qui constitue une priorité pour les deux parties".

Le président du Conseil de la Choura du Sultanat d'Oman s'est félicité de "la hausse du niveau d'échange d'investissements", exprimant son "souhait de le voir se renforcer davantage compte tenu des opportunités prometteuses dans les deux pays".

Le Cheikh Khalid Ben Hilal Bin Nasser Al-Maouli a insisté sur "le rôle que doivent jouer les parlements en faveur de la cause palestinienne", relevant que la situation en Palestine "requiert un intérêt particulier". Il a appelé à consentir davantage d'efforts et à intensifier la consultation dans ce cadre.

A l'issue de la rencontre, M. Boughali et la délégation l'accompagnant ont visité le siège du Conseil de la Choura et ses différentes salles et structures.

Au terme de la visite, "M. Boughali a fait une déclaration à la presse locale, lors de laquelle il a évoqué les principaux thèmes qu'il avait abordés lors de sa rencontre avec le président du Conseil de la Choura du

Sultanat d'Oman". La délégation s'est rendue, par la suite, à la Grande mosquée du Sultan Qaboos et à l'Opéra royal de Mascate, où elle a visité les différentes structures et écouté les explications données sur ces deux édifices importants au Sultanat d'Oman".