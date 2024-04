Ile Maurice: Para-athlétisme - Noemi Alphonse enchaîne son deuxième marathon

Ce dimanche se tient le 44e Marathon de Londres de l'histoire. Le plateau des athlètes de haut niveau sera une nouvelle fois très impressionnant avec notamment l'Éthiopien Kenenisa Bekele et sa compatriote Tigist Assefa. Comme à Boston ce lundi, Noemi Alphonse représentera le quadricolore mauricien sur cette course.

Auteur d'un chrono de 1hr45'09 sur le marathon de Boston et terminant à la 7e place en fauteuil dames, Noemi Alphonse profitera de cette sortie pour travailler son endurance pendant ces 1h40 de course qui fera office d'entraînement en vue des Championnats du monde ainsi que les Jeux paralympiques. Avant son départ aujourd'hui à 12h15 (heures mauriciennes), elle expliquait que son état de santé n'était pas au plus top mais qu'elle serait prête à négocier ce troisième World Marathon Majors de la saison qui fait suite à celui de Tokyo et de Boston.

«Après trois jours de maladie car j'ai attrapé un rhume après le marathon de Boston, j'ai enfin eu le courage de sortir dans la rue pour faire un entraînement léger par 4 degrés. J'ai été très reconnaissant que le soleil s'est montré et la vue sur le parc était tout simplement magnifique», soutenait la handisportive à la veille de disputer son tout premier marathon de Londres.

Créée en 1981, la course londonienne est toujours très demandée. Pour preuve, il y a eu 578 374 demandes à la loterie pour cette édition 2024 ! L'année dernière, le regretté Kelvin Kiptum s'était imposé en battant le record de l'épreuve (2h01'25") chez les hommes et la Néerlandaise Sifan Hassan s'était montrée la plus rapide (2h18'13"). Une édition qui avait vu 43 965 coureurs franchir la ligne d'arrivée.

Le départ de ce marathon plutôt plat et rapide sera donné à Greenwich et comme chaque année, le parcours traversa des lieux incontournables de Londres comme Tower Bridge, Canary Wharf, la Tour de Londres, Westminster, London Eye, Big Ben ou encore la Tamise sur les derniers kilomètres. La ligne d'arrivée sera située à Saint James Park juste à côté de Buckingham Palace.

Un hommage à Kelvin Kiptum

À l'occasion de ce marathon, un nouvel hommage sera rendu au Kelvin Kiptum, recordman du monde du marathon, tué dans un accident de la route au Kenya, en février dernier. Cette figure emblématique est décédée, le 11 février dernier, dans un accident de voiture, à l'âge de 24 ans.

La mort du célèbre coureur de fond kenyan Kelvin Kiptum a provoqué une onde de choc dans le monde du sport. En remportant l'année dernière le marathon de Londres, Kiptum a établi un nouveau record en deux heures, une minute et 25 secondes. Avant le début de la course de ce dimanche à Londres, 30 secondes d'applaudissements seront consacrées à cette légende pour lui rendre hommage.

«Le parcours porte également son nom. Nous nous souvenons tous de lui. Nous lui avons accordé une place spéciale dans notre coeur. En très peu de temps, il a fait progresser le sport», a déclaré l'athlète éthiopien Kenenisa Bekele. L'année dernière, Kiptum a remporté pour la troisième fois le marathon de Londres. Après avoir gagné cette course, l'athlète est ensuite devenu, quelques mois plus tard, le premier homme à courir le marathon de Chicago en moins de deux heures.