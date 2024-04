Ile Maurice: Alan Ganoo - «Pou ki bann militant pa santi zot orfélin...»

Le nom : Linite Militant. Cette nouvelle plateforme, regroupant le Muvman Patriot Morisien d'Alan Ganoo et la Plateforme militante de Steeve Obeegadoo, a tenu une conférence de presse hier pour expliquer les raisons de la création de cette nouvelle 'cellule' politique et par la même occasion, revenir sur les précédentes alliances PTr-MMM qui n'ont jamais fonctionné.

L'idée de créer une plateforme commune regroupant d'anciens «militants» a émergé après les élections de 2019, a expliqué Alan Ganoo. «On voulait réunir les forces des ex-membres du MMM afin de rallier les militants qui se sentent perdus ou qui ont perdu espoir dans le MMM. Pou ki bann militan pa santi zot orfelin», explique-t-il. Selon lui, être militant ne veut pas dire rester cantonné dans l'opposition. C'est en étant au gouvernement, selon lui, qu'il peut mettre ses idées et idéologies en oeuvre pour faire avancer les choses. Dans la foulée, il a rappelé les précédentes alliances entre les Rouges et les Mauves qui ont capoté. «Après l'alliance de 1995, le manque de confiance entre les deux leaders était apparent, et les accusations entre eux ont été étalées sur la place publique», a-t-il rappelé.

Steeve Obeegadoo a lui aussi longuement abordé le même point, en affirmant que cette alliance est «contre-nature», d'autant plus que selon lui, le MMM avait été créé pour contrer le PTr. «Puis, en 2014, après la défaite, Paul Bérenger a blâmé Alan Ganoo et quelques autres membres du MMM, et ils sont partis pour créer un nouveau parti.»

Quant à Tania Diolle, elle a fait savoir que Linite Militant prône les valeurs telles que la justice sociale et la dignité humaine. A noter que le ML d'Ivan Collendavelloo ne fait pas partie de Linite Militant.