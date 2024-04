Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Le départ du PMSD a redynamisé l'alliance (...)»

Le Parti travailliste (PTr), le Mouvement militant mauricien (MMM) et les Nouveaux Démocrates (ND) étaient face à la presse hier samedi 20 avril. Et c'est le leader des Rouges qui a pris la parole en premier en exprimant sa joie d'accueillir les membres de ND au sein de l'alliance.

Avant d'en venir à Xavier-Luc Duval. Navin Ramgoolam a expliqué comment l'alliance PTr-MMM-PMSD avait bien fonctionné pendant trois ans mais comment avec l'implication du «Judas», «malheureusement Xavier-Luc Duval est tombé dans le panneau (...) akoz fami ou lot dimounn». De regretter que le leader des Bleus ait ensuite tenté de blâmer Paul Bérenger et le diaboliser.

Navin Ramgoolam a martelé que le PTr et le MMM ont fait des concessions pour pourvoir accommoder le PMSD mais que Xavier-Luc Duval avait un autre agenda : il voulait faire traîner les discussions en longueur et saboter la mobilisation du 1eᣴ-Mai tout en négociant avec le MSM. Il dit n'avoir pas bronché sur les 35 tickets et qu'il était hors de question de «bouger Ehsan Juman du n°3» mais qu'il a tout de même cédé sur d'autres points comme le ministère des Finances, le nombre de portefeuilles ministériels qui seraient détenus par les Bleus ainsi que deux ambassades ; mais que le body language de Xavier-Luc Duval le trahissait. Ce dernier aurait même fait part du fait qu'il ne serait pas au meeting du 1er-Mai mais qu'il organiserait une journée portes ouvertes le 5 mai au domicile de sir Gaëtan à Grand-Gaube. Inacceptable, selon Navin Ramgoolam.

Le chef de file des Rouges confie en outre que lors de leur dernière rencontre, le 14 avril, jour de la cassure, Xavier-Luc Duval n'a pas démenti les rumeurs selon lesquelles il y avait des négociations avec le MSM et avait même fait des «remarques désobligeantes» envers Véronique Leu-Govind tout en demandant que l'alliance se rencontre à nouveau durant la semaine pour tout finaliser. Mais Navin Ramgoolam soutient qu'il lui a dit qu'il fallait trancher le jour même. D'ajouter qu'il laisse le soin au PMSD d'aller justifier comment il travaillera avec le MSM après ses 135 PNQ dénonçant des scandales à la pelle. Selon Navin Ramgoolam, «le départ du PMSD a redynamisé l'alliance PTr-MMM et les vrais PMSD (NdlR, les Nouveaux Démocrates), bann vré héritiers Gaëtan Duval».

Paul Bérenger a lui aussi fustigé son ancien partenaire d'alliance en soutenant qu'ils ont perdu beaucoup de temps à cause de Xavier-Luc Duval mais qu'ils se rattraperont pour ce qui est de leur programme électoral. Il soutient que le leader du PMSD a voulu faire croire que le PTr et le MMM se focalisaient uniquement sur les tickets et lui sur le programme mais depuis qu'il est rentré de vacances de Londres, «Xavier-Luc Duval n'a présidé aucun comité à ce sujet».

Richard Duval est celui qui a pris la parole pour les ND et a lancé un appel à tous ceux qui se sentent «orphelins» - les Bleus qui se sont éloignés de la politique - de venir rejoindre la nouvelle alliance. Avant d'axer son intervention sur les priorités du pays. Il a également remercié Navin Ramgoolam et Paul Bérenger d'avoir accueilli les ND. A savoir que l'alliance a déjà finalisé sa liste de candidats pour huit circonscriptions.