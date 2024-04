Afrique: Championnat d'Afrique des clubs de handball - Quatre sur cinq formations algériennes (messieurs) passent au tour principal

ORAN — Quatre des cinq clubs algériens engagés dans le championnat d'Afrique masculine de handball des vainqueurs de coupes qui se déroule à Oran, ont validé leurs billets au tour principal, à l'issue du premier tour clôturé samedi soir.

Il s'agit de l'OM Annaba, la JSE Skikda, le CRB Mila et la HBC El Biar, qui vont concourir avec quatre autres formations, à savoir, Al Ahly et le Zamalek (Egypte), ES Tunis et la JS Kinshasa (RD Congo).

Les Annabis, les premiers à avoir composté leur ticket pour le tour suivant, voient en cette qualification une manière de se consoler après leur échec à passer aux play-offs du championnat d'Excellence, eux qui détiennent le sacre de la précédente édition de la coupe d'Algérie.

C'est d'ailleurs cette performance qui leur a permis de participer pour la première fois de l'histoire du club dans cette joute africaine.

Les protégés de Hichem Boudrali ont remporté deux victoires pour autant de matchs contre respectivement Red Star de la Côte d'Ivoire (28-20) et leurs compatriotes du CRB Mila, (30-27) qui ont remplacé, à la dernière minute, les Congolais de Caïman dans le groupe B.

Avec quatre points au compteur, l'OMA passe à la première position de son groupe suivi par le CRB Mila qui a eu son salut au nul décroché dans les derniers instants de son deuxième match face à Red Star (23-23), et qui lui a permis de s'offrir le deuxième billet du groupe.

" Je suis amplement satisfait de cette performance, vu qu'il s'agit de notre première participation dans une compétition africaine, et vu aussi que nous étions invités à la dernière minute à ce tournoi ce qui a engendré une grosse fatigue chez les joueurs contraints de faire un voyage de 12 heures par route et enchaîner deux matchs en l'espace de 24 heures", a déclaré l'entraineur du CRBM, Ali Benlachhab.

Et d'ajouter : "On profite de la journée de repos qui précède le début du tour principal pour bien récupérer et aborder l'étape suivante avec de meilleures ambitions".

Quant à la JSES, sa victoire lors de la première journée contre l'ES Aïn Touta (25-23), le double champion d'Algérie en titre, lui a suffi pour accompagner le favori en puissance pour le sacre africain Al-Ahly dans cette poule A. Les Skikdis n'ont pas réussi l'exploit lors de leur deuxième match, samedi, contre le récent vainqueur de la Super-coupe d'Afrique (défaite 30-19).

"On est venu avec notre effectif habituel sans avoir recours à des renforts. On a voulu donner l'occasion à nos jeunes pour gagner en expérience, même si la mission était difficile dans ce deuxième match contre Al Ahly vu la différence de niveau entre les deux antagonistes. On joue sans pression. Notre objectif est de profiter de cette compétition pour bien préparer les play-offs du championnat d'Algérie", a indiqué l'entraineur de la JSES, Lakhdar Arrouche.

Il a, en outre, rappelé que son club "est réputé pour son école de formation, ce qui rend son effectif instable, puisqu'il enregistre plusieurs départs chaque saison, parmi eux des joueurs qui évoluent maintenant à l'étranger".

Le quatrième club algérien concerné par le tour principal est le HBC El Biar qui a été contraint de disputer deux rencontres face au même adversaire, la JS Kinshasa (deux victoires 31-20 et 37-23), et ce, après le forfait du troisième club du groupe, APR (Rwanda). Ce dernier s'est déplacé en Algérie avec seulement sept joueurs, rappelle-t-on.

L'entraineur de la formation algéroise, Lamine Sahli, a mis en valeur cette performance, "surtout qu'il s'agit de la première participation de l'équipe masculine de (son) club dans cette compétition africaine", a-t-il dit, promettant de "tout faire" pour accéder en demi-finale.

Chez les dames, les deux représentants algériens dans l'épreuve, à laquelle prennent part huit équipes réparties sur deux groupes, le HBC El Biar et le CF Boumerdes comptent chacun zéro point après deux journées, durant lesquelles ils ont perdu leurs deux premiers matchs.

Le HBCEB s'est incliné respectivement contre Primeiro d'Angola (32-19) et la GGSP du Congo (23-19) pour le compte du groupe A, tandis que le CF Boumerdès a été battu par Petro d'Angola (31-23) et l'AS Otoho du Congo (26-22), dans le groupe B.

Lors de la dernière journée du premier tour lundi, le HBCEB affrontera Al Ahly d'Egypte (16h00) au Palais des sports "Hamou Boutlélis", alors que le CF Boumerdès sera opposé à Abidjan HBC (Côte d'Ivoire) à la même salle à partir de 18h00.