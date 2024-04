Algérie: World Boxing Cup - Tournoi du Colorado - L'Algérienne Imane Khelif en Or

La boxeuse algérienne Imane Khelif a décroché la médaille d'Or au Tournoi du Colorado, deuxième étape de la World Boxing Cup 2024, en battant la Française Emilie Sonvico (5-0), en finale du 66 kilos, disputée samedi soir aux Etats Unis.

L'Algérienne avait atteint cette finale en dominant l'Américaine Morelle McCane (3-2), alors qu'Emilie Sonvico s'était qualifiée aux dépens de l'Allemande Stefanie Von Berge.

Selon le Directeur technique national, Mourad Meziane, "le mérite de Khelif est d'autant plus grand, qu'elle a disputé la finale en étant un peu grippée".

De son côté, Nasser Yefsah, le manager de la boxeuse s'est attardé beaucoup plus sur la demi-finale, contre l'Américaine Morelle McCane, insistant sur le combat n'a pas été facile.

"Malgré les avantages dont bénéficiait sa rivale sur le sol américain, Imane Khelif a fait preuve d'un grand talent, et d'un mental d'acier pour s'imposer et se qualifier pour la finale de cette prestigieuse compétition. Cette victoire est une nouvelle belle performance pour le sport algérien et témoigne du travail acharné et de la détermination d'Imane. Je suis convaincu que cette jeune boxeuse a encore de belles choses à accomplir et qu'elle saura porter haut les couleurs de l'Algérie", a-t-il espéré.

La "World Boxing Cup" est une nouvelle compétition, organisée par la World Boxing, et dans laquelle les boxeurs et boxeuses accumulent des points sur plusieurs étapes tout au long de l'année, ponctuée par une finale mettant aux prises les vainqueurs d'étapes et les mieux classés pour le trophée de la coupe du monde de boxe.

Pour rappel, la première étape s'était déroulée à Sheffield, en Angleterre, avec sept catégories de poids masculines et six féminines, soit les mêmes que celles qui seront utilisées aux Jeux olympiques de 2024 à Paris.