Tunisie: Ligue des champions - Demi finale - EST-SUNDOWNS( 1-0) - Bon à prendre

Une EST réaliste qui a gagné devant un adversaire complet. Il faudra confirmer au retour.

Face à un adversaire qui aime poser le jeu et y aller par de petits relais et des accélérations sur les côtés, l'EST a bien tenu le coup et laissé passer l'orage. Allende et ses équipiers ont été dangereux mais ils ont été piégés par le hors-jeu sur un but annulé. A partir de la 30', Tka, Chaalali et Aholou ont réussi à bloquer les milieux sud africains pour permettre à Sasse de se libérer. 41', Rodrigues pivote et sert Sasse qui a cassé l'hors jeu pour marquer sur deux temps face à Williams.un but qui a confirmé l'ascendant «sang et or» en fin de mi-temps.

Après la reprise, Sundowns s'est montré dangereux sur trois actions dont un tir près des six mètres intercepté par Memiche. L'EST a cherché à sécuriser sa zone et c'était un choix hasardeux avec une liberté d'action aux Sud-Africains qui aurait pu coûter cher. Devant, Sasse et Rodrigues essayaient de chercher des contres et des balles en profondeur mais Sundowns était omniprésent pour mettre de l'impact. Ils étaient plus dangereux avec notamment un tir à la 80' repoussé magistralement par Memiche.

Le score n'a pas changé avec une victoire précieuse mais si douloureuse de l'EST qui a compté sur son organisation défensive et sur Memiche pour s'en sortir indemne et avec un avantage d'un but en préservant son invincibilité à Radès. Sasse et Memiche ont été décisifs hier, mais rien n'est encore joué. L'EST partira en Afrique du Sud avec un petit confort, notamment sa solidité défensive. Ce sera un autre match et d'autres circonstances.

EST

Memiche, Ben Ali (Bouchniba), Ben Hmida, Tougai, Meriah, Aholou, Tka (Ayeb), Chalali (Ogbelu), Ghacha (Bouguerra), Sasse, Rodrigues (Ben Hammouda).