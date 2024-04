Tunisie: «Esfer», premier album de BROUA - Un doux vent d'authenticité

Un groupe et un album que l'on peut découvrir en Tunisie dans le cadre du festival Sicca Jazz les 2 et 3 mai 2024, respectivement à Sfax et au Kef.

«Broua» dans le parler marin tunisien et plus spécifiquement celui de Kélibia signifie «droit devant» ou mettre le cap tout droit vers une destination précise, un terme qui a inspiré le musicien Wissem Ziadi pour le nom du groupe de musique éponyme qu'il a créé en 2022 avec ses deux potes, Tarek Maaroufi et Nebil Ben Rejeb.

Le vent a ensuite mené les trois compères vers d'autres cieux, ceux dans lesquels évoluent les musiciens néerlandais Peter Bout et Franck Normand et le Tunisien Slim Mesbah qui les rejoignent.

Basé à Middelburg, aux Pays-Bas, Broua distille une musique unique mêlant des rythmes traditionnels tunisiens à différentes influences méditerranéennes et contemporaines. Sa sonorité distinctive est d'autant plus renforcée par l'association d'instruments tels que la contrebasse, le violon, le oud, une gamme de percussions provenant du monde entier et différents instruments à vent. «Nous cherchons tous à créer quelque chose de nouveau et unique, tout en honorant nos racines musicales», affirme Wissem Ziadi dans ce sens.

A l'image de ce référentiel marin qui en a inspiré le nom, les paroles en dilacte tunisien et la musique de Broua s'abreuvent de thèmes liés à la nostalgie, à l'identité et à la découverte de soi et dont on se délecte dans leur premier album «Esfer» qui vient de sortir et qui est un voyage musical et poétique à travers différentes époques et cultures.

On y découvre «Beb Bled», «Bled», «Fel bled», «Lahbab», «Esfer», «Had marak», «Kelibia», «Kittir», huit morceaux originaux, fruit de deux ans de recherches créatives, avec une fusion singulière de styles et des mots sincères.

Un groupe et un album que l'on peut découvrir en Tunisie dans le cadre du festival Sicca Jazz les 2 et 3 mai 2024, respectivement à Sfax et au Kef.

Bon vent!