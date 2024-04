Tunisie: Programme de formation dans des métiers liés au tourisme - Pour que la Médina retrouve sa dynamique

La Médina de Tunis est le témoin d'une interaction entre l'architecture, l'urbanisme et les effets socioculturels et économiques des cultures antérieures. Elle revêt une grande attraction touristique grâce à son caractère tant authentique que dynamique. Ainsi, ce lieu présente de fortes opportunités en matière de tourisme alternatif et durable.

Tout compte fait, la valorisation de la Médina de Tunis nécessite un grand travail au niveau des métiers liés à sa métamorphose et à la nouvelle dynamique culturelle, touristique et économique dont se prévaut.

De ce fait, le groupement « Mdinti », qui est un groupement d'intérêt économique de la Médina de Tunis comprenant des acteurs, des artisans, des restaurateurs, des propriétaires de maisons d'hôtes et des libraires, a récemment lancé le programme « forsa » (opportunité). Il s'agit d'un programme de formation au profit des jeunes âgés de 16 à 26 ans qui n'ont pas de diplômes et qui sont au chômage. Il pourrait aider ces jeunes à commencer une nouvelle vie et impacter leurs situations sociales et économiques.

Ça commence ce lundi

« Forsa », rappelons-le, a été lancé le premier février dernier et s'étendra jusqu'à fin juillet 2025. Son objectif est d'organiser 5 sessions de formation en métiers de tourisme alternatif et de créer entre 50 et 60 emplois dans la Médina. Et là, son chef, M. Brahim Nabli, précise : «Je suis très enthousiaste et très honoré d'être le chef d'un tel projet ambitieux « forsa by mdinti », soutenu par la Fondation « Drosos » pour l'inclusion sociale et économique de ces jeunes, en offrant une formation ciblée et spécifique dans les métiers du tourisme alternatif au sein de la Médina de Tunis. Une occasion pour créer une nouvelle dynamique ».

Le bootcamp initial de la formation de la première cohorte est prévu pour ce lundi, 22 avril, à la maison Hayder au coeur de la Médina. Ce bootcamp est un événement d'accompagnement et d'encadrement organisé avant la session de formation où les candidats seront réunis pour avoir une idée plus rapprochée des différentes disciplines de formation et rencontrer leurs formateurs.

Durant les cinq premiers jours, les candidats sélectionnés vont découvrir les métiers liés au tourisme alternatif. Ils auront une formation accélérée sur le management, le tourisme en ligne et la cuisine... Les jeunes apprentis auront la possibilité de rencontrer les propriétaires des établissements hôtes la formation qui sont, entre autres, les fondateurs de Mdinti. Ils vont découvrir, également, les opportunités d'emplois offertes par la formation en la matière.

Un accompagnement rapproché

Le dernier jour de ce bootcamp sera consacré à l'accompagnement rapproché entre candidat et formateur. L'objectif est d'avoir une idée claire sur les profils des candidats et les métiers qui leur correspondent. « Après ce bootcamp, un stage de formation sera lancé sur deux mois au sein d'un organisme touristique de la Médina. Notons qu'à la fin de chaque session de formation, le programme «Forsa» organise un follow bootcamp de deux jours. Durant cet événement, les apprentis ont le droit à un Matching avec les propriétaires des organismes hôtes. Ce Matching est une vraie opportunité de recrutement », explique M. Nabli.

Par ailleurs, pour les jeunes qui n'ont pas eu la possibilité de participer à cette première cohorte, il y aura d'autres sessions organisées successivement en juillet et septembre 2024, ainsi qu'en janvier et avril 2025. L'objectif étant toujours de créer une nouvelle dynamique socioculturelle au sein de la Médina de Tunis basée sur la valorisation de son potentiel et l'amélioration de la qualité des services offerts dans les différents organismes touristiques.