Ile Maurice: Pas d'école et pas de travail (en présentiel) en ce lundi 22 avril

«Pa koné ki saint zot priyé !» Le commentaire fait une fois de plus le tour des réseaux sociaux. Car, alors que la rentrée était prévue en ce lundi 22 avril et que le beau temps était au rendez-vous sur une bonne partie du pays quelques heures avant, les choses se sont gâtées hier, dimanche. Pluies torrentielles et orages se sont abattus sur la majorité de l'île, provoquant des inondations.

Et cette fois, il n'a pas fallu attendre 4 heures du matin pour savoir s'il y a école ou pas, car le ministère de l'Education a pris les devants en annonçant hier, dans la soirée, que tous les établissements scolaires seront fermés en ce lundi. Une occasion pour les élèves de prolonger leurs vacances ayant débuté il y a deux semaines...

Mieux encore : cette fois, même les prières des employés des secteurs public et - une fois n'est pas coutume - privé ont été entendus... Puisque depuis hier soir toujours, un communiqué émis par le National Crisis Committee et relayé par le Governement Information Service stipule que les travailleurs ne doivent pas se rendre au travail aujourd'hui et qu'ils doivent s'en remettre au télétravail là où cela est possible...

Sinon, bon congé forcé !