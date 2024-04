Madagascar: Santé infantile - Plusieurs enfants exposés à plusieurs maladies

Plus d'un million d'enfants de moins de 1 an sont exposés à plusieurs maladies car ils ne sont pas entièrement vaccinés.

«À Madagascar, plus d'un quart des enfants de moins d'un an n'ont pas reçu leur première dose de vaccin», selon les données conjointes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Fonds des Nations-nies pour l'enfance (Unicef), rapportées par l'Unicef hier. C'était dans le cadre de la visite officielle d'Etleva Kadilli, la directrice régionale de l'Unicef pour l'Afrique orientale et australe, à Madagascar du 20 au 26 avril 2024.

Selon des informations recueillies auprès de plusieurs Centres de santé de base (CSB), il est constaté que le taux de couverture vaccinale est faible pour plusieurs vaccins essentiels. Ceux-ci incluent le Bacille de Calmette et Guérin (BCG) pour la tuberculose, le VPO 0 pour la poliomyélite, le DTC Hep pour la prévention du tétanos, de la diphtérie, de la coqueluche, de l'hépatite B, ainsi que pour les vaccinations contre les infections sévères à Haemophilus influenzae de type B.

Il est de près de 70% pour le BCG et de 80% pour le DTC Hep au niveau de ces quelques CSB, alors que l'objectif est d'atteindre un taux de vaccination de plus de 95%. L'éloignement des CSB, la rupture fréquente de certains vaccins comme le BCG et le Hep en 2023, la réticence des parents, sont cités par ces sources comme causes de ce faible taux de couverture vaccinale.

Certains CSB se trouvent à plus de 20 kilomètres des villages.

«Si on veut inverser la tendance, il faut faire des efforts dans l'approvisionnement des vaccins. Il faut également renforcer les sensibilisations et rapprocher les vaccins des bénéficiaires», indique un chef CSB qui note que des stratégies sont mises en oeuvre pour augmenter ce taux de couverture vaccinale. «Chaque mois, nous effectuons des visites à domicile pour chercher tous les enfants non vaccinés», enchaîne-t-il.

Etleva Kadilli se joindra au plaidoyer pour le renforcement du système de vaccination afin d'améliorer les taux de couverture vaccinale dans le pays. Elle se joindra à la délégation de haut niveau du Conseil mondial de la surveillance de la poliomyélite et l'Alliance Gavi, en mission à Madagascar, pour rencontrer le président de la République mais aussi la Première dame. L'inauguration du nouveau dépôt de vaccins construit à Ivato, ainsi que le lancement de la campagne de rattrapage de la couverture vaccinale sont également dans son programme.