Madagascar: Relance - Reprise confirmée du tourisme

Les activités maritimes et le transport aérien vers les destinations phares du pays sont florissants, qui indique un regain de vitalité pour le tourisme local.

Un ballet. Le mois de mars de cette année a vu déferler sur la Grande île près de quinze mille touristes. Une dynamique qui montre une évolution significative par rapport aux arrivées enregistrées l'année dernière, avec douze mille quatre cent quarante-deux touristes au compteur pour le mois de mars.

Les chiffres commencent également à se rapprocher de ceux de 2019, année de référence avant la crise sanitaire de la Covid. Cela indique une effervescence et un regain de vitalité pour le tourisme local, aiguillonné par la reprise des croisières ainsi que des liaisons aériennes desservant des destinations phares de l'île.

Justement, Nosy Be, île à vocation touristique, fait office de baromètre pour mesurer la reprise du secteur touristique. Les liaisons aériennes ainsi que le va-et-vient hebdomadaire des paquebots touristiques à Nosy Be portent leurs fruits. Avec une affluence de trois à quatre mille touristes par semaine. Selon les autorités locales, c'est la reprise des vols et le ballet de paquebots de croisière qui expliquent cette arrivée massive de touristes, même en basse saison. De nouvelles compagnies aériennes effectuent des vols réguliers sur l'île. Ce qui confirme, selon les autorités, que le tourisme à Nosy Be a repris du poil de la bête.

Confiantes

«Après les années de pandémie, l'industrie touristique de Nosy Be a considérablement évolué. Les vols en provenance de Pologne, de Bulgarie et d'Italie sont légion et arrivent toutes les semaines. Des paquebots arrivent également chaque semaine, amenant à leurs bords des milliers de touristes chacun. À l'heure actuelle, nous sommes à trois mille et quatre mille arrivées touristiques par semaine», atteste Tatie Chris, député de Nosy Be, à la télévision nationale.

Le tourisme à Nosy Be compte quelques cinq mille opérateurs. L'économie de l'île se tourne exclusivement vers le tourisme, une habitude chamboulée par les vagues successives de coronavirus, qui est désormais derrière les opérateurs. Cette année, les autorités de l'île sont confiantes quant à l'effectivité de la reprise du tourisme.

La Grande île dispose également de nombreux joyaux du tourisme. Des destinations recommandées par des magazines de voyages renommés à l'international, ce qui offre une plus grande visibilité à la destination. Le tourisme local se développe également, avec des offres de voyages organisés. Des offres sont disponibles pour les portefeuilles moyens, voulant profiter de vacances dans des cadres idylliques. Elles varient en fonction des destinations.