Ile Maurice: Eau secours

Hier, c'était le déluge. Des accumulations d'eau un peu partout à travers l'île. Des rues transformées en rivières, des voitures bloquées dans les eaux, notamment devant le Caudan, des cours et des maisons inondées...

Le National Emergency Operations Command était à son niveau d'alerte le plus élevé. Plusieurs unités des pompiers, de la Special Mobile Force, du Groupement d'intervention de la police mauricienne et des garde-côtes étaient mobilisées. Pleurs, larmes, désarroi. Ce dimanche 21 avril restera gravé dans la mémoire des habitants d'Albion et Pointe-aux-Sables durement touchés par des inondations. Les cieux se sont ouverts, déversant des torrents d'eau. En effet, un avis de pluies torrentielles avait été émis depuis samedi soir et le pays a reçu des précipitations intenses, entraînant des inondations à grande échelle.

Albion et Pointe-aux-Sables sur la côte ouest ont été parmi les zones les plus durement touchées, avec des rues transformées en rivières et des maisons en piscines d'eau boueuse. Les dégâts étaient visibles à chaque coin de rue, avec des maisons inondées, des routes impraticables, et des familles désemparées.La Special Mobile Force et la National Coast Guard pompant l'eau accumulée dans une cour à Pointe-aux-Sables.

À Pointe-aux-Sables, le Groupement d'intervention de la police mauricienne a secouru deux personnes prisonnières des eaux. Résidence Lumière était plongée dans l'obscurité totale alors que la route menant au coeur du quartier était devenue un torrent infranchissable. La police en a interdit l'accès pour éviter tout accident, mais cela n'a pas empêché des enfants innocents de gambader dans l'eau boueuse, inconscients du danger alors que les adultes s'efforçaient de nettoyer leurs maisons envahies par l'eau.

Chez la famille Édouard, c'était le chaos. La cour où vivent trois familles est devenue un véritable bassin. L'eau avait pénétré dans leurs maisons, obligeant les habitants à poser leurs meubles et autres équipements sur le bitume dans l'espoir de les sécher. Rachelle Édouard, désemparée, se souvient d'une situation similaire auparavant. «La dernière fois, on a tout perdu. Lit, meubles, armoire, toute la maison. On a demandé un système de canalisation, mais rien n'a changé. Aujourd'hui, encore une fois, je me retrouve sans rien», dit-elle avec désespoir. La famille préparait la rentrée des classes, mais tous les achats sont partis avec l'eau.

Plus loin, chez la famille Léveillé, le scénario était tout aussi déchirant. Debout devant sa porte, Brigitte, en larmes, soutenue par son concubin, tentait de dégager l'eau qui inondait leur cour depuis cinq heures du matin. *«À chaque fois qu'il pleut, j'ai l'impression de renaître, je me retrouve à zéro», dit-elle. «Combien de temps allonsnous devoir nous endetter pour refaire notre maison, remettre des meubles ? Je suis à bout.» Malgré les efforts des voisins et l'intervention des pompiers, l'eau semblait ne jamais vouloir se retirer. Les pompiers ont déployé des pompes pour dégager les zones inondées, mais l'eau semblait inarrêtable.

Chez les Motla, l'odeur d'eaux usées était presque insupportable. La mère de famille nous invite à entrer. Entourée de ses enfants qui continuaient à faire des allersretours dans la cour en déblayant autant qu'ils pouvaient, elle tentait de maintenir le calme. «On espère qu'une solution sera trouvée cette fois-ci», dit-elle, épuisée, mais déterminée. Ses enfants allaient et venaient pour aider à déblayer la cour, malgré les conditions difficiles.

Le député rouge Fabrice David était sur le terrain pour évaluer la situation. Il ne cessait de recevoir des vidéos et photos des habitants de la localité qui se plaignaient de la montée des eaux. Choqué par l'ampleur des dégâts, il a promis de plaider pour des solutions rapides et efficaces.«Ici, quand il pleut beaucoup, la rue devient un canal, et les maisons se transforment en bassins», a-t-il déclaré, expliquant que l'allocation donnée aux victimes était insuffisante, voire irrespectueuse.

Les habitants d'Albion, où les routes étaient de nouveau praticables dans l'après-midi, et Pointe-aux-Sables espèrent désormais des mesures concrètes pour prévenir de telles inondations à l'avenir. En attendant, ils doivent faire face aux dégâts et reconstruire une fois de plus, dans l'espoir que leurs appels à l'aide ne tombent pas dans l'oubli.