Tunisie: Sur invitation du président de la République, Tebboune et Al-Menfi aujourd'hui à Tunis pour une réunion tripartite - S'unir pour construire

A l'invitation du Chef de l'Etat, le Président algérien Abdelmadjid Tebboune et le président du Conseil présidentiel libyen Mohamed al-Menfi arrivent aujourd'hui à Tunis pour une première réunion tripartite consultative.

Cette décision a été prise en marge du 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (Gecf), tenu à Alger, durant lequel les trois dirigeants ont convenu de tenir des réunions tripartites régulières. La première a été programmée en Tunisie.

Quel est l'objectif de cette réunion ? Le monde bouge, la géopolitique est en train de changer et de nouveaux blocs se forment, se consolident et émergent pour réclamer un monde plus juste, plus équitable, plus humain et pour mettre fin à un monde polarisé par l'unilatéralisme. Cette démarche est motivée aussi par le vide existant actuellement au niveau du Maghreb après l'échec constaté de l'UMA qui est devenue une coquille vide depuis des années.

D'ailleurs, l'effritement de cette structure fantôme n'est plus à démontrer puisque certains pays du Maghreb ont déjà entrepris des démarches pour rejoindre d'autres regroupements régionaux comme la Cedeao (la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest). Réfléchir sur les moyens à même de permettre

la création d'un noyau pour un nouveau bloc régional ne doit pas être assimilé à une volonté commune d'exclure un des pays du Maghreb, mais se justifie par un besoin criant de fédérer les ressources et les moyens qui baliseront la voie à un groupement d'intérêts et de besoins, de s'unir pour construire pour être capables de faire face aux chocs exogènes, de limiter l'influence étrangère et hostile et d'ouvrir les lucarnes de l'espoir aux peuples de la région.

Comment peut-on croiser encore les bras et regarder avec froideur et distance notre région exposée à plusieurs risques et menaces sans bouger le petit doigt ? Comment prétendre vouloir offrir à nos peuples un avenir meilleur alors que les échanges commerciaux dans cet espace ne dépassent guère les 3% ?

A voir la situation politique, économique et sociale dans certaines parties du monde, à voir les conflits qui les déchirent à plusieurs endroits, à voir les inégalités souvent si grandes et la misère si criante, à constater, comme l'actualité nous en donne chaque jour l'occasion, il est grand temps de se demander si nous n'avons pas trop parlé et pas assez agi. C'est pourquoi cette réunion revêt une importance historique et marquera sûrement l'avenir.

Car il s'agit non seulement de libérer le potentiel économique de la région mais aussi de la libérer de toutes les pesanteurs historiques et de la mainmise des puissances voraces de ses ressources humaines, culturelles et historiques. Faire porter la voix de la région dans les forums internationaux, porter de nouvelles valeurs axées sur le respect mutuel et le traitement d'égal à égal ne peut se concevoir d'une façon individuelle et isolée.

Aligner les positions souveraines sur des principes mutuels vis-à-vis des causes justes telles que le droit du peuple palestinien et la non-violation de la légalité internationale constitue un credo crucial qui servira de boussole pour nos pays. L'on s'attend à ce que, au cours de cette réunion tripartite, où seules les intentions politiques constructives seront débattues, la question de la nécessité de surmonter les difficultés qui entravent un développement commun et de traiter avec réalisme la conjoncture en général, telles la sécurité, la stabilité, la lutte contre la migration irrégulière, soit au menu.

Pour parvenir à cette fin, on peut dire que le moment est venu d'aller solliciter au fond de nous-mêmes ce qui fait l'unité non seulement géographique mais aussi intellectuelle et morale que des entreprises coloniales ont fait éclater au cours des siècles. Certes, il y aura toujours des sceptiques qui doutent qu'une telle entreprise puisse réussir. Ceux-là ne voient que les différences trop grandes, les fractures trop profondes. A ceux-là nous dirons que notre région ne se placera à l'avant-garde que lorsqu'elle saura brasser les hommes et les idées.

C'est ainsi qu'elle résistera à l'annihilation programmée du monde et pourra conjurer les risques et les chocs dans un monde en pleine mutation.