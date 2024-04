Tunisie: USBG-CA 1-1 (3-5 TAB) - Le CA gagne à la loterie

Les Clubistes n'ont pas tremblé lors de la séance des tirs au but alors que Ben Guerdane a eu la main lourde vers la fin de ladite série.

Stade 7 Mars de Ben Guerdane. Terrain synthétique. Pubic nombreux. Temps chaud. USBG-CA (1-1). (3-5) aux tirs au but. But d'Ayoub Chaaben (48'), Federico Bikoro (57'). Arbitrage de Houssem Boularès assisté de Wael Hanachi et Marouen Saad. Quatrième arbitre: Mohamed Ali Garouia. Commissaire de match: Nasrallah Jaouadi. Avertissements: Ghaith Zaalouni, Mahmoud Messai, Mondher Kbaier.

USBG: Seif Charfi, Ghazi Abderazak, Belakhal, Ben Hassen, Tlili, Chaaben (Mohamed Hamed), Messai, Mcharek (Mohamed Ali Zid), Meskini (Junior Mbida), Habassi, Mohamed Ali Omri (Nassim Sioud).

CA: Moez Hassen, Rami Bedoui, Taoufik Cherifi, Ghaith Zaalouni, Adem Taoues, Ahmed Khélil, Federico Bikoro (Chiheb Laabidi), Wissem Ben Yahia (Ghaith Sghaier), Zouheir Dhaouadi (Capitaine) (Taieb Meziani), Hamdi Laabidi, Kingsley Edewo.

D'entrée de jeu, l'USBG met la pression mais le CA s'interpose et ne faiblit pas. Jeu cantonné au milieu de terrain tantôt puis haché en raison du pressing imposé de part et d'autre avec deux onze qui tentent de poser le pied sur le ballon, mais qui butent sur des interventions musclées et peu d'espaces pour s'exprimer. On entame déjà la 25' et voilà qu'Eduwo, sur un contrôle au rond central, se fait faucher dans les règles de l'art.

Le ton est donné par l'USBG de Mohamed Ali Maaléj, alors qu'en retour, le CA de Mondher Kbaier soutient et se maintient avec une meilleure implication d'ensemble que son adversaire. Ce faisant, 39', bénéficiant d'un ballon flottant dans la surface, Bikoro manque l'immanquable, seul face au but de Charfi. Cinq minutes de temps additionnel décrétées par l'arbitre, le temps de voir Zaalouni écoper d'un carton jaune en chargeant Meskini aux abords de la surface.

%

50', Belakhal faillit tromper son propre gardien Seif Charfi. 51', sur un coup de coin botté par Zouheir Dhaouadi, Charfi s'envole et détourne encore en corner. On en restera là pour ce premier half. De retour de pause, le CA presse mais l'USBG ne laisse rien filtrer et tente de surprendre aussi. Le tournant du match interviendra par la suite avec cette ouverture du score d'Ayoub Chaaben sur un flottement de Chrifi et Bedoui (48').

Après coup, le CA se rue devant, mais ni Hamdi Laabidi (49'), ni Dhaouadi (50'), ni encore Eduwo qui butera sur Charfi à la 52', ne permettront au CA de revenir dans le match. Ce n'était que partie remise cependant. 57' de jeu, suite à un coup franc botté par Dhaouadi, Bikoro remet les pendules à l'heure au prix d'une rafale qui trompe Charfi. 67', Sghaier qui signe son retour, sert Eduwo qui tergiverse. Les lignes se resserrent par la suite, jusqu'à l'extra time où le CA et l'USBG ne donneront pas l'impression de vouloir en découdre avant la séance des tirs au but. Le score restera inchangé au bout du compte.

Passons à présent à la loterie des penalties où Kbaier a opté pour Farhati dans les bois à la place de Hassen. Volet série de tirs au but, après le penalty réussi du Clubiste Eduwo, côté locaux, Abderazak, Sioud et Habassi ont à leur tour marqué. Puis, Arfaoui, Khélil, Zaalouni ont enchaîné avant que Zid ne manque son tir pour que Taoues donne la qualification étriquée aux siens.