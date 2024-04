Madagascar: Tennis - ITF World Tour J30 - Miotisoa Rasendra sacrée championne

Miotisoa Rasendra, la talentueuse joueuse de tennis malgache, a brillamment remporté l'ITF Tennis World Tour J30 en Côte d'Ivoire ce week-end. C'est son quatrième titre depuis son retour sur le terrain

Et de quatre pour Miotisoa Rasendra ! Elle a encore rehaussé le prestige de Madagascar samedi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Miotisoa a soulevé le trophée de l'ITF Tennis World Tour J30 après avoir battu la Russe Tamara Ermakova, non moins tête de série numéro un, sur le score de 6/4, 6/4. Cette finale a été particulièrement difficile pour la jeune fille de 17 ans.

Juste avant le match, dans les vestiaires, elle a été submergée par la fatigue, mais cela ne l'a pas arrêté. Au contraire, c'est devenu une source de motivation pour elle. Dès le deuxième point du match, elle a fait une chute et s'est foulée la cheville. Malgré la douleur, elle s'est relevée et a continué à jouer. Au troisième jeu, alors que son adversaire menait 2-1, elle a dû faire appel au kiné.

« Pendant les trois minutes de temps médical autorisé, j'ai été submergée par la peur de ne pas pouvoir terminer le match et de le remporter. Cependant, après le traitement, je me suis levée déterminée à me battre jusqu'au bout, malgré la douleur, la fatigue et la frustration », a fait savoir Miotisoa.

Cette victoire représente son troisième titre consécutif en simple. Depuis son retour sur le terrain, elle a également remporté un titre en double et atteint deux finales, après une année d'arrêt.

En effet, Miotisoa a enchaîné 24 matchs en simple et en double en trois semaines, avec seulement environ deux mois d'entraînement. « Ces quatre titres représentent un défi considérable, mais il est accompli. Le Seigneur a marché avec moi et ne m'a pas abandonné, c'est grâce à Lui que j'ai pu finir le match et que j'ai remporté cette victoire. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont contribué à rendre cela possible : mes parents, mes proches, mes amis, mon église, mon sponsor Mvola, ainsi que tous ceux qui me soutiennent, les Malgaches qui ont été présents au Ghana et en Côte d'Ivoire, et ceux qui m'encouragent de loin. Merci à tous », a-t-elle ajouté.