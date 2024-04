Afrique de l'Est: UNICEF - Etleva Kadili, directrice régionale pour l'Afrique de l'Est et de l'Ouest en visite officielle dans la Grande île

Du 20 au 26 avril 2024. Ce sera la durée du séjour de ce haut responsable de l'organisation des Nations unies pour l'Enfance dans le pays. Et l'agenda est assez chargé.

Etleva Kadili devrait rencontrer les autorités du pays dont les membres du gouvernement. Des rencontres avec des enfants et des jeunes seront également prévues. La mission à Madagascar sera une opportunité d'échange et de partage durant laquelle la directrice régionale pour l'Afrique orientale et australe va voir de visu les activités et programmes de son organisation.

Tout comme des séances de discussion et d'échanges avec « les communautés sur les impacts positifs des projets déployés et les défis qui attendent l'UNICEF dans son mandat de promotion des droits de l'enfant ». Une visite à Ambovombe, dans la région Androy, a permis à cette émissaire de l'UNICEF de constater les effets de la sécheresse sur la vie des communautés et particulièrement des enfants.

Une région où les effets du changement climatique influent considérablement sur la vie des populations. « Pour cette région, l'eau se raréfie et les activités de subsistance ne permettent pas d'assurer une nutrition saine, garant de l'épanouissement de l'enfant. L'accès aux services de santé et à une éducation de qualité restent également compromis par les divers aléas climatiques ».

De haut niveau

Cette visite officielle à Madagascar sera une opportunité pour la directrice régionale pour l'Afrique australe et orientale de l'UNICEF de se joindre « à la délégation de haut niveau du Conseil mondial de la surveillance de la poliomyélite et de l'Alliance du Vaccin GAVI, qui effectue une mission à Madagascar ».

« Elle se joindra au plaidoyer pour le renforcement du système de vaccination afin d'améliorer les taux de couverture vaccinale dans le pays. La délégation prévoit notamment de rencontrer le président de la République mais aussi la Première Dame, d'inaugurer le nouveau dépôt de vaccins construit à Ivato et de lancer la campagne de rattrapage de la couverture vaccinale », note l'organisme dans un communiqué de presse publié hier.