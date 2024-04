Madagascar: Basket U14/U16 - Les championnats nationaux reportés

Avec la tenue du forum africain dans la capitale qui réunira des jeunes pousses africaines, la fédération était contrainte d'opérer des changements dans le calendrier de compétition.

Encore plus de patience. La Fédération malgache de basket a décidé de changer le calendrier de compétition pour les U14 et U16. Initialement prévu les 13 au 21 juillet, le championnat de Madagascar U14 filles et garçons de basket-ball a été ajourné du 27 juillet au 4 août à Mahajanga. Les U16 aussi devront encore patienter car si le championnat était prévu se dérouler du 27 juillet au 4 août à Manakara, il a été reporté au 24 août au 1er septembre.

Avec la tenue du forum africain dans la capitale qui réunira des jeunes pousses africaines, la fédération était contrainte d'opérer ces changements. « Compte tenu de l'organisation du Forum africain du mini-basket à Antananarivo du 15 au 18 juillet, nous décidons de reporter le championnat national U16 ans», a fait savoir la FMBB dans un communiqué.

Le «forum mini-basket » local a été organisé par la Fédération malgache de basket-ball (FMBB) à travers la commission mini-basket au mois de mars au Palais des Sports à Mahamasina. 133 participants issus de 17 ligues régionales ont participé à ce forum. Le mini-basket doit être joué pour les enfants et non pas avec les enfants. Le basket est là pour aider l'enfant à se développer harmonieusement, c'est pour éduquer les enfants, et leur apprendre le basketball. Le mini-basket n'est pas une compétition entre enfants, c'est juste un jeu pour les enfants.

Les différents sommets nationaux de cette saison dans plusieurs ligues régionales ont été confirmés. La ville de Nosy-Be accueillera le championnat de Madagascar N1B hommes et dames du 6 au 14 juillet. La Cité du soleil organisera le sommet national U18 ans filles et garçons du 10 au 18 août, la ville de Farafangana d'Atsimo-Atsinanana abritera le championnat national U 20 ans filles et garçons du 24 août au 1er septembre.