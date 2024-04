Madagascar: ONG Les orchidées Blanches - Odette Ramaroson s'est éteinte à 89 ans

Odette Ramaroson, directrice générale et fondatrice de l'ONG Les Orchidées Blanches, s'est éteinte jeudi dernier, 18 avril 2024, à l'âge de 89 ans.

Veuve d'André Ramaroson, fondateur et PDG du groupe Savonnerie Tropicale, disparu en août 2023, et mère de feue Nadine Ramaroson, ancienne ministre de la Population durant le régime de Transition, Odette Ramaroson a consacré de longues décennies à la cause et aux droits des personnes en situation de handicap, notamment celles ayant une déficience intellectuelle.

Ce, en fondant en 1972 l'association (plus tard devenue une ONG) Les Orchidées Blanches, et en 1974 le centre médico-éducatif sis à Androhibe, le premier centre spécialisé dans l'accompagnement médico-psychologique et socio-éducatif des personnes ayant une déficience intellectuelle à Madagascar. A travers une approche privilégiant le travail et l'accompagnement médico-psychologique, tout en apportant un soutien aux familles, ce centre fondé par Odette Ramaroson est devenu un centre de référence au bénéfice des personnes en situation de handicap.

Présidente d'honneur de l'association Firaisankinan'ny Andriambavilanitra Malagasy (FIAMA), fondée par sa fille Nadine Ramaroson, décédée en 2011, Odette Ramaroson était une femme engagée dans le domaine social. De nombreux messages véhiculés sur divers réseaux sociaux dès l'annonce de sa disparition, saluent sa mémoire.

Odette Ramaroson sera inhumée, ce jour. La levée du corps est prévue à 12h30 à Ivandry Mahatony, suivie d'un culte au temple FJKM Rasalama Martiora Ambohipotsy et de l'inhumation au caveau familial à Ambohimanga. Midi Madagasikara présente ses condoléances les plus sincères à sa famille et à ses proches, ainsi qu'à ses nombreux protégés au centre « Les Orchidées Blanches », touchés par sa disparition.